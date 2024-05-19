Андрій Бєлоусов, інтелектуал без військового досвіду, відомий тим, що "підтримує державну економіку".

За понад два роки війни проти України президент Росії Володимир Путін виявив, що технократи, яких він зібрав для управління російською економікою, виявилися його найнадійнішими солдатами. Про це у матеріалі для The New York Times пише міжнародний кореспондент Пол Зонне.

Він зазначає, що російський диктатор зараз призначив одного з них, Андрія Бєлоусова, який не має військового досвіду, міністром оборони.

"65-річний пан Бєлоусов, шанувальник Рембрандта, який любить цитувати Федора Достоєвського та Карла Юнга, роками стояв осторонь від інших технократів, багато з яких надавали чудові економічні поради, навіть якщо вони приватно бачили провокаційну поведінку пана Путіна, а також вважали небезпечними геополітичні кроки для економічного майбутнього Росії", - зазначає автор. Відео дня

Водночас він підкреслює, що "підвищення" Бєлоусова показує, як Путін повністю перенаправляє російську економіку на військові рейки, а Кремль може ще більше залучитися до мобілізації промисловості для боротьби.

"Філософія, яку пан Бєлоусов пропагує десятиліттями, передбачає державне втручання головним рушієм економічного розвитку, на противагу інвестиціям приватного бізнесу, що робить його особливо актуальним на даний момент", - ідеться у матеріалі.

Як зазначив економіст Девісового центру російських і євразійських досліджень Гарвардського університету Андрій Яковлєв, є низка "інших досить ефективних технократів", але Бєлоусов "відрізняється від цих людей", адже його ідеологічний погляд "в якомусь сенсі близький погляду Путіна - щодо цього протистояння із Заходом і необхідності робити багато речей для захисту Росії".

"Ідеї пана Бєлоусова, схоже, стали п’янкими для пана Путіна. Російський лідер шукає спосіб зробити свою нову військову економіку основою майбутнього розвитку Росії, одночасно намагаючись уникнути надмірних військових витрат, які, на думку багатьох росіян, призвели до розпаду Радянського Союзу", - резюмує Зонне.

Ротаіції в уряді РФ

Минулого тижня правитель Росії Володимир Путін зняв з посади Шойгу та ще кількох міністрів. Натомість він запропонував призначити міністром оборони РФ Андрія Бєлоусова. Відповідне рішення згодом затвердив парламент країни-агресора.

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