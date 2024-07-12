Шольц підтвердив, що ФРН продовжить контролювати постачання зброї в Україну так, щоб воно не призвело до прямої конфронтації з Росією.

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, озброєння з дальністю дії до 2500 кілометрів, які у 2026 році США розмістять у Німеччині, мають запобігати атакам із "безпечного тилу". Про це він заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Берліні, повідомляє видання Der Spiegel.

"Ми завжди дбаємо про те, щоб запобігти війні", - додав він.

Крім того, Шольц підтвердив, що ФРН продовжить контролювати постачання зброї в Україну так, щоб воно не призвело до прямої конфронтації з Росією.

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"Настільки ж очевидно, що рішення, які ми ухвалюємо тут, завжди спрямовані на забезпечення безпеки нашої країни і Північноатлантичного союзу", - додав канцлер.

Плани щодо розміщення зброї США в Німеччині

Згідно із заявою Білого дому так звані "вогневі засоби великої дальності" мають бути розміщені в Німеччині з 2026 року. Згідно зі спільною заявою США і Німеччини, спочатку - розміщення буде тимчасовим, а потім стане постійним.

Білий дім підкреслив, що відповідні крилаті ракети Tomahawk або SM-6 матимуть "значно більший радіус дії", ніж системи озброєнь, які наразі розміщені в Європі, пише Der Spiegel.

Крім того, у Німеччині буде розміщено гіперзвукову зброю великої дальності, яка зараз перебуває на стадії випробувань.

У РФ уже відреагували на плани німців та американців. Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Кремль "без нервів і емоцій" буде "виробляти військову відповідь на загрозу США і Німеччини".

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