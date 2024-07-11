На такий крок США йдуть уперше після закінчення холодної війни.

США 2026 року почнуть розміщувати в Німеччині далекобійну зброю з метою зміцнити НАТО і забезпечити європейську оборону.

Про це йдеться у спільній заяві двох країн. За заявою представників Берліна і Вашингтона, "епізодичне розгортання" є підготовкою до довгострокового розміщення низки озброєнь, зокрема ракет SM-6, крилатих ракет "Томагавк" і в майбутньому - гіперзвукової зброї, яка має "значно більший радіус дії, ніж нинішні наземні системи в Європі".

Як пише Bild, крилаті ракети США можуть летіти на великі відстані і знищувати військові цілі на території противника. Це можуть бути командні центри, бункери і радарні установки. Tomahawk запускаються з мобільних пускових установок, кораблів або підводних човнів. Дальність дії американських крилатих ракет становить до 2500 км, що означає, що в теорії вони можуть долетіти навіть до Москви.

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За інформацією видання, канцлер Олаф Шольц хоче так тісно зв'язати німецькі та американські збройні сили, щоб жоден новий президент США, а, можливо, ним стане Дональд Трамп, не зміг роз'єднати їх без величезної шкоди.

У РФ уже відреагували на плани німців та американців. Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Кремль "без нервів і емоцій" буде "виробляти військову відповідь на загрозу США і Німеччини". Він висловив думку, що ці дії спрямовані на завдання шкоди безпеці РФ, передає Бі-бі-сі.

Заборона на розміщення ракет дальнього радіусу дії

Розміщення ракет наземного базування з радіусом дії понад 500 км, було заборонено до 2019 року відповідно до Договору про ракети середньої і малої дальності. Його підписали 1987 року тодішній президент США Рональд Рейган і останній лідер СРСР Михайло Горбачов.

У 2019 році США вийшли з договору через те, що Кремль порушував його.

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