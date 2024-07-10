Вашингтон і Берлін обговорювали плани розміщення в Німеччині американської зброї дальнього радіусу дії в суворій таємниці.

Згідно із заявою Білого дому так звані "вогневі засоби великої дальності" мають бути розміщені в Німеччині з 2026 року. Згідно зі спільною заявою США та Німеччини, спочатку - розміщення буде тимчасовим, а потім стане постійним.

Білий дім підкреслив, що відповідні крилаті ракети Tomahawk або SM-6 матимуть "значно більший радіус дії", ніж системи озброєнь, які наразі розміщені в Європі, пише Der Spiegel.

Крім того, в Німеччині буде розміщено гіперзвукову зброю великої дальності, яка зараз перебуває на стадії випробувань.

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Згідно зі спільною заявою, розгортання високотехнологічного військового потенціалу демонструє "тісні зв'язки США з НАТО і їхній внесок у європейське стримування".

За даними SPIEGEL, Вашингтон і Берлін обговорювали плани розміщення в Німеччині американської зброї дальнього радіусу дії в суворій таємниці. Німецький уряд рішуче виступав за те, щоб зброю було розміщено саме в Німеччині, а не де-небудь ще в Європі.

Ці крилаті ракети можуть вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. Володіючи таким військовим потенціалом, НАТО зможе руйнувати цілі в глибині Росії. Наразі європейські збройні сили не мають у своєму розпорядженні можливостей для нанесення так званих "глибоких високоточних ударів".

"Ці плани - явна ознака того, наскільки серйозно США і уряд Німеччини ставляться до загрози в Європі. Вашингтон вивів усю зброю дальнього радіусу дії з Німеччини наприкінці 1990-х років", - зазначає видання.

Як США посилюють союзників по НАТО

Сполучені Штати виділили Польщі кредит у розмірі 2 млрд доларів на закупівлю сучасних зразків озброєнь. Про це повідомляє Державний департамент США.

"Польща є вірним союзником США, і ця угода ще більше зміцнить східний фланг НАТО", - йдеться в заяві американського відомства.

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