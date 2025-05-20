Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів, запевнив президент.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорив деталі телефонної розмови з Дональдом Трампом. Про це президент України повідомив на своєму Telegram.

"Головне, щоб дипломатія заради миру була скоординована та налаштована на справжні результати.Очевидно, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Працюємо з партнерами, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки. Санкції мають значення, і я вдячний кожному, хто робить їх більш відчутними для винуватців війни", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що війна між Україною та Росією повинна закінчитися за столом переговорів. Однак, за його словами, на столі повинні бути чіткі та реалістичні пропозиції.

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"Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів. І якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки. Сьогодні заплановані розмови і з іншими нашими партнерами", - повідомив Зеленський.

Перемовини з РФ: важливі новини

Напередодні ряд західних ЗМІ написали, що Трамп фактично виходить з перемовин між Україною та РФ. Зокрема про це пише Bloomberg, що європейські лідери розчаровані розмовою американського президента з Путіним та побоюються, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль щодо припинення війни.

Тим часом CNN пише, що після розмови Трампа та Путіна, мир в Україні виглядає ще більш далеким, ніж був до цього. Вони також зазначають, що Трамп уникає будь-якого тиску на Москву під час перемовин.

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