Якщо РФ висуває такі вимоги, вона не хоче припинення вогню, зауважив президент.

Виводити українські війська з українських територій ніхто не буде. На цьому акцентував президент України Володимир Зеленський.

"Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових, захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз є окуповані території через агресію. І ніхто здавати свої землі, свої території, своїх людей не буде", – сказав він під час брифінгу.

Глава держави зауважив, що це неодноразово обговорювалося з президентом Трампом і його командою.

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"Якщо РФ ставить умови виводити наші війська з нашої землі – значить вони не хочуть, щоб було припинення вогню. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити", – констатував Володимир Зеленський.

РФ вимагає виведення українських військ з 4 областей

16 травня в Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між делегаціями Росії та України. Хоча провести їх запропонував російський диктатор Путін, сам він на поїздку не наважився.

Під час перемовин Росія знову висунула низку абсурдних вимог. Зокрема, українські війська нібито мають залишити чотири області, які Росія вважає "своїми". Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.

Примітно, що ще за кілька днів до цих переговорів віцепрезидент США Джей Ді Венс казав, що Росія вимагає занадто багато:

"Росія не може розраховувати на те, що їй дадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала. І це одна з речей, які вони заклали в той початковий мирний план", – говорив він.

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