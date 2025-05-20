Трамп уникнув стратегії тиску на Путіна, натомість Кремль демонструє неабияку радість від цієї розмови.

Телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним у понеділок не стала проривом — навпаки, вона показала, наскільки малоймовірним наразі є припинення війни в Україні, пише CNN.

Україна та європейські союзники пропонують 30-денне припинення вогню для початку переговорів. Росія ж наполягає на переговорах щодо остаточної угоди — процесі, який може затягнутися на місяці. Це дає змогу Москві продовжувати наступ і обстріли цивільних.

Після розмови Трамп оголосив, що Україна та Росія тепер вестимуть переговори "як тільки вони можуть" щодо припинення вогню та, зрештою, завершення війни, — попри те, що бойові дії тривають. Таким чином, він фактично підтримав підхід Кремля.

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Сумніви у щирості Трампа

Трамп уникнув спростування слів віцепрезидента Дж. Д. Венса про можливий вихід США з процесу:

"Кажу вам, тут задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати".

Хоча така риторика може бути елементом тиску, з огляду на загальний скептицизм щодо підтримки України, це не виглядає як блеф. Трамп також дав зрозуміти, що США можуть відійти від безпосередньої участі, запропонувавши Ватикан і Папу Лева як потенційних посередників.

Позиція експертів

Колишня заступниця директора національної розвідки Бет Саннер поставила під сумнів ефективність дзвінка:

"Мені здається, що президент, можливо, взагалі не намагався тиснути на Путіна. Добре, що вони мали двогодинну розмову, але що ми маємо в результаті? Путін продовжує висувати дуже максималістські вимоги… домовленості про обговорення рамкових умов для переговорів про майбутню мирну угоду та, можливо, про припинення вогню, яке буде укладено після досягнення домовленостей з багатьох питань".

Вона підсумувала, що Путін отримав від дзвінка Трампа саме те, чого хотів.

Кремль задоволений

Росіяни прокоментували розмову з ентузіазмом.

"Скажу вам, що розмови такої тривалості трапляються рідко, коли обидва президенти… жоден з них не хотів завершити розмову і покласти слухавку", – сказав помічник президента Юрій Ушаков.

Перед розмовою Трамп обіцяв жорсткість, а його радник Стів Віткофф запевняв:

"Президент має неперевершену силу особистості... І я думаю, що це буде дуже успішна розмова".

Однак важелі впливу — санкції чи військова підтримка України — так і не були задіяні. Після розмови Трамп, кажучи про санкці, лише заявив, що "може настати час, коли це станеться".

Зеленський відповідає

Президент Володимир Зеленський, який двічі говорив із Трампом у той день, оприлюднив дипломатичну, але суперечливу заяву. Він закликав до санкцій проти Росії, якщо вона не припинить нападів, і запропонував мирні переговори в нейтральних країнах, але з обов’язковою участю США та Європи.

"Для всіх нас вкрай важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від переговорів та прагнення до миру, тому що єдиний, хто отримує з цього вигоду, — це Путін. Це вирішальний момент. Світ тепер може побачити, чи справді його лідери здатні забезпечити припинення вогню та досягти справжнього, тривалого миру", - сказав він.

Трамп заявляє, що хоче бути миротворцем:

"Усе моє життя схоже на угоди – одну велику угоду".

Але з моменту вступу на посаду ситуація лише загострилася: війна в Україні триває, а в Газі Ізраїль розпочав новий наступ. Трамп похвалився звільненням заручника з Гази, але припинив активну участь у врегулюванні конфлікту. Його заява про припинення ескалації між Індією та Пакистаном також не підтвердилася.

Всі ці війни мають глибоке історичне підґрунтя, і поверхневі зусилля Трампа виявляються недостатніми.

Намагання виглядати впливовим

"Я вважаю, що Путін хоче це зробити… якби я думав, що президент Путін не хоче з цим покінчити, я б навіть не говорив про це", – заявив Трамп.

Та реальність інша. Путін говорить про "корінні причини війни", які включають денацифікацію та обмеження суверенітету України — вимоги, які несумісні з її незалежністю.

Тобто, Путін хоче миру, але лише на умовах, які Україна не могла б прийняти, залишаючись незалежною державою.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 19 травня американський президент провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, після чого зв'язався з кремлівським правителем Путіним.

Під час двогодинної розмови вони обговорювали припинення війни та подальшу спіправцю між Вашингтоном та Москвою.

Згодом Трамп написав у мережі, що Росія і Україна "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню і завершення війни, а умови цього обговорюватимуться між двома сторонами.

В його заяві не було нічого про посилення санкцій проти Росії, яка неодноразово відмовлялася від запропонованого ним перемир'я.

Водночас американські ЗМІ писали, що Трамп намагається дистанціюватися від мирної угоди, оскільки виявив, що не може припинити війну в Україні.

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