Не виключено, що розмова може відбутися у п'ятницю.

Розмова президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним може відбутися вже у найближчий час – можливо, навіть завтра. Про це повідомляє видання Politico.

"Очікується, що ще одна телефонна розмова Трампа та Путіна відбудеться до або після вихідних", - пише видання.

При цьомуніяких гарантій того, що ця розмова дійсно відбудеться, немає, оскільки "як завжди з Трампом, нічого не вирішено остаточно", - зазначає Politico.

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Відносини Трампа і Путіна

Нагадаємо, у неділю Трамп заявляв NBC News, що планує поговорити з Путіним цього тижня. Водночас пізніше видання писало, що оточення Трампа не радить йому телефонувати Путіну, поки той не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

За даними представників адміністрації Трампа, на сьогодні не заплановано жодного дзвінка між лідерами двох країн. При цьому вони попередили, що Трамп може раптово вирішити, що він хоче поговорити з Путіним.

у середу та четвер спецпредставник США Стів Віткофф і російський парламентер Кирило Дмитрієв провели зустріч у Вашингтоні. Як повідомляло видання Bloomberg, тепер США чекатимуть, коли Дмитрієв прозвітує перед Путіним, перш ніж обидві сторони перейдуть до будь-яких наступних кроків у вирішенні війни.

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