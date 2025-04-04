Після зустрічей Дмитрієв сказав, що в адміністрації Трампа він побачив перспективи дипломатичного вирішення війни.

Спецпредставник США Стів Віткофф і російський парламентер Кирило Дмитрієв провели зустріч у Вашингтоні, за кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп висловив розчарування Володимиром Путіним через відсутність імпульсу на переговорах про припинення вогню у війні на Україні.

Як пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, тепер США чекатимуть, коли Дмитрієв прозвітує перед Путіним, перш ніж обидві сторони перейдуть до будь-яких наступних кроків у вирішенні війни.

При цьому в інтерв'ю CNN у четвер після зустрічей Дмитрієв сказав, що в адміністрації Трампа він побачив перспективи дипломатичного вирішення війни.

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"Я думаю, з адміністрацією Трампа ми зараз перебуваємо у сфері роздумів про те, що, можливо, це дійсно може спрацювати і як ми можемо знайти довгострокове рішення. Я думаю, що довгострокове рішення - це те, що потрібно, тому що ми також думаємо про глобальну безпеку, як переконатися, що російські проблеми безпеки враховані", - заявив він.

Він сказав, що прогресу сприяли переговори в Саудівській Аравії і робота спецпредставника США Стіва Віткоффа.

При цьому, як зазначив у коментарі The Wall Street Journal Томас Грем із Ради з міжнародних відносин, Кремль, імовірно, наполягав на візиті Дмитрієва до Вашингтона, бо відчував, що терпіння Трампа щодо президента Росії Володимира Путіна слабшає, і що нездатність досягти мирного врегулювання може налаштувати громадську думку США проти Росії.

Переговори США і Росії

Дмитрієв відвідав американську столицю цього тижня, і це був перший візит російського чиновника до США з початку повномасштабного вторгнення.

Після зустрічі Дмитрієв заявив російським ЗМІ, що адміністрація президента США Дональда Трампа "чує позицію Росії і розуміє її заклопотаність".

Водночас NBC News писало, що оточення президента США Дональда Трампа не радить йому телефонувати російському лідеру Володимиру Путіну, поки він не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

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