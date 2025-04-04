На сьогодні не заплановано жодного дзвінка між Путіним і Трампом.

Оточення президента США Дональда Трампа не радить йому телефонувати російському лідеру Володимиру Путіну, поки він не погодиться на повне припинення вогню в Україні. Про це пише NBC News з посиланням на свої джерела.

За даними представників адміністрації Трампа, на сьогодні не заплановано жодного дзвінка між лідерами двох країн. При цьому вони попередили, що Трамп може раптово вирішити, що він хоче поговорити з Путіним.

Водночас, за їхніми словами, Трампу повідомили, що телефонний дзвінок - не найкраща ідея, якщо тільки Путін не скаже Білому дому, що він згоден на повне припинення вогню у війні з Україною.

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Як зазначає видання, російський парламентер Кирило Дмитрієв зустрівся з представниками Білого дому і законодавцями-республіканцями в Білому домі 3 квітня ввечері. однак при цьому неясно, чи заходив Трамп на цю зустріч.

Дмитрієв зустрівся із сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом із Південної Кароліни і Маркуейном Малліном з Оклахоми в Білому домі на прохання Трампа. Як повідомили троє американських чиновників, вони обговорили умови припинення війни в Україні та вимоги Путіна про припинення вогню.

У неділю Трамп заявляв NBC News, що планує поговорити з Путіним цього тижня. Він також сказав, що "дуже злий" на Путіна за те, що той сказав, що президент України Володимир Зеленський має піти у відставку.

Припинення вогню в Україні

Раніше в The Times писали, що Путіну необхідна війна, і Трамп міг це зрозуміти. Зазначається, що це усвідомлення може пояснити ще більш грабіжницькі вимоги, які Трамп висунув Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголосили, що Кремль не зацікавлений у реальному припиненні вогню і намагається затягнути процес мирних переговорів, використовуючи паузу для перегрупування і переозброєння своїх сил.

Також Bloomberg писав, що Росія все ще розраховує на те, що Дональд Трамп укладе для країни прийнятну мирну угоду, незважаючи на те, що РФ готова продовжувати війну, якщо переговори не дадуть результату.

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