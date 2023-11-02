Зустріч відбувається на тлі виходу РФ з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Наступного тижня Китай і Сполучені Штати Америки обговорять контроль над ядерною зброєю. Це перші такі переговори з часів адміністрації президента Барака Обами, повідомляє Wall Street Journal.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило після візиту міністра закордонних справ Ван І до Вашингтона, що найближчими днями дві країни проведуть "консультації з контролю над озброєннями та нерозповсюдження".

Переговори щодо озброєнь, за інформацією видання, очолить Меллорі Стюарт, високопоставлений чиновник Держдепартаменту, і Сунь Сяобо, голова відділу контролю над озброєннями МЗС Китаю.

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Деріл Кімбол, виконавчий директор вашингтонської Асоціації контролю над озброєннями, сказав, що переговори щодо озброєнь, ймовірно, будуть зосереджені на сприянні більшій прозорості ядерних доктрин кожної країни та більш ефективних каналах сповіщення.

"Однак я не думаю, що ми повинні очікувати проривів у найближчій перспективі. Це займе час", – сказав Кімбол.

ЗМІ напередодні заявляли, що найбільші ядерні держави світу – США, Росія та Китай – активно готують інфраструктуру для проведення реальних ядерних випробувань, котрі заборонені вже близько 30 років міжнародними угодами.

Зустріч китайський та американських чиновників відбувається на тлі підписання президентом РФ Володимиром Путіним закону про скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Ядерні переговори з Китаєм

У 2021 році радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що президенти Китаю та США домовилися "розпочати продовження обговорення стратегічної стабільності". Тоді Білий дім заявляв, що дискусії не будуть нагадувати офіційні переговори про скорочення озброєнь, подібні до тих, які США мали з Росією. З того часу офіційні особи США періодично висловлювали розчарування тим, що Китай не був зацікавлений в обговоренні зменшення ризиків, пов’язаних з ядерною зброєю.

З 2010 року між США та Росією діяв договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, В лютому 2023 року Росія припинила участь у цьому ядерному договорі.

Китай відмовлявся брати участь у переговорах щодо ядерної зброї, стверджуючи, що арсенали США та РФ набагато більші. Ядерні запаси Пекіна дійсно все ще набагато менші, ніж у Росії чи Сполучених Штатів. За оцінками SIPRI, станом на січень у Росії було 5889 ядерних боєголовок, у США – 5244.

Водночас у жовтні Пентагон заявив, що в арсеналі Китаю збільшився до 500 діючих ядерних боєголовок і, ймовірно, до 2030 року зросте до понад 1000 боєголовок.

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