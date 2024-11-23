Американська розвідка прогнозує, що вбивства тих, хто заважає Путіну, з високою ймовірністю триватимуть.

Національна розвідка США склала звіт про вбивства політичних опонентів Путіна за кордоном.

На запит видання Bloomberg звіт був частково розсекречений. У розсекреченій частині вказана низка убивств. Розвідка зробила висновок, що ці вбивства здійснено російськими спецслужбами і з дозволу Путіна.

Першим у списку стоїть убивство в 2004 року в Катарі колишнього очільника самопроголошеної Чеченської республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва. Убивць - співробітників російського ГРУ РФ Анатолія Білашкова та Василя Богачева, в Катарі засудили до довічного, але потім їх передали РФ, де вони мали сидіти за гратами до кінця життя. Проте в 2005 році Федеральна служба виконання покарань заявляла, що не знає, де ці люди.

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Потім йде убивство у 2006 році у Лондоні ексспівробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Він був отруєний радіоактивним полонієм і помер від променевої хвороби. Слідство у Великій Британії назвало безпосереднім виконавцем вбивства офіцера Головного управління охорони РФ Андрія Лугового, який згодом став депутатом Держдуми, а саме вбивство – спецоперацією ФСБ.

Також у списку згадується вбивство у 2012 році у Великій Британії російського бізнесмена Олександра Перепеличного. Він був ключовим інформатором у справі про відмивання грошей у Європі російськими чиновниками і був убитий незадовго до того, як мав свідчити в суді. У звіті розвідки США йдеться, що його отруїли, хоча британська поліція не знайшла достатніх доказів.

Також згадується смерть у 2015 році луганського бойовика, командира загону "Бетмен" Олександра Беднова. Броньований автобус, у якому їхав Беднов, розстріляли озброєні люди. Беднов та його підлеглі перед цим відмовилися виконувати вимоги ватажків "ЛНР".

РозвідкаСША припустила, що Беднов та ще кілька помітних ватажків "Л/ДНР" були вбиті за наказом Кремля, щоб зміцнити свій контроль на окупованій частині України.

У розвідці США констатували, що Кремль використовує спецслужби за кордоном для вбивства тих, кого вважає загрозою своєму режиму. Там зауважили, що крім вказаних вбивств, ще є й інші, але даних про них менше. Американська розвідка прогнозує, що вбивства тих, хто заважає Путіну, з високою ймовірністю триватимуть.

Гучні вбивства у РФ

Всередині самої РФ також вистачає гучних вбивств, за якими може стояти Кремль. Варто згадати смерть Бориса Нємцова - опозиціонера, який підтримував Україну і був критиком путінського режиму. Його застрелили 27 лютого 2015 року в центрі Москви неподалік від Кремля.

А в жовтні 2006 року було вбито Анну Політковську - опозиційну журналістку. Її застрелили в під'їзді свого будинку в центрі Москви. Мотиви і замовника злочину слідству встановити не вдалося. Одним з основних напрямків її роботи була тема Чечні.

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