Цього року влада Москви дозволила провести тільки покладання квітів без традиційного маршу.

У Москві та інших містах сьогодні, в шосту річницю одного з найгучніших політичних убивств сучасної Росії, проходять пам'ятні заходи. Борис Нємцов був застрелений на Великому Москворецькому мосту біля стін Кремля.

На Великому Москворецькому мосту поліція відокремила пішохідну зону від проїжджої частини металевими огорожами. Один бік сходів поблизу меморіалу також перекрила поліція. Цього року влада Москви дозволила провести тільки покладання квітів без традиційного маршу.

Читайте такожНа честь Нємцова: у Празі перейменують площу, на якій розташоване посольство РФЗокрема, як повідомляють російські ЗМІ, до місця загибелі російського опозиційного політика прийшли посол США в Росії Джон Салліван, туди також прибули посли Великобританії і Латвії Дебора Броннерт і Маріс Рієкстіньш.

"Посол Салліван приєднався до колег у зв'язку з 6-ю річницею жорстокого вбивства Бориса Нємцова — російського політика, який присвятив себе боротьбі за краще майбутнє для своєї країни і своїх співгромадян",— написала прес-секретар посольства США Ребекка Росс в Twitter. Вона додала, що Борис Нємцов «залишається прикладом для тих багатьох, хто домагається правосуддя, прозорості і свободи».

Посольство Великобританії відзначило в Twitter, що Борис Нємцов «користувався загальною повагою у Великобританії за його роботу з розвитку демократії і прав людини в Росії». Ріекстіньш написав у Twitter, що для нього «велика честь бути разом з колегами-послами, щоб віддати шану Борису Нємцову — істинному захиснику демократії в Росії».

Крім того, як повідомляє Дождь, на акцію прийшли письменник Віктор Шендерович, екс-прем'єр Михайло Касьянов і його соратник Андрій Зубов. Зубов прочитав молитву. Після цього квіти до меморіалу поклали голова партії "Яблуко" Микола Рибаков, депутат Мосміськдуми Євген Бунімович і політик Володимир Рижков.

До меморіалу в Москві вишикувалася черга з бажаючих покласти квіти. Люди спокійно підходять до місця, покладають квіти і йдуть. Ніхто з учасників акції нічого не скандує і не приносить плакатів, люди іноді сигналять в проїжджаючих повз автомобілях. До середини дня місце загибелі політика відвідали майже 2 тис. осіб.

Вбивство Бориса Нємцова

Російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви в декількох десятків метрів від стін Кремля. Йому кілька разів вистрілили в спину з пістолета.

За підозрою у скоєнні злочину кілька днів потому затримали п'ятьох уродженців Чечні.

Процес у справі про вбивство російського політика завершився в липні 2017 року. У підсумку колегія присяжних визнала всіх п'ятьох підсудних винними.

На підставі вердикту присяжних суддя Московського окружного військового суду Юрій Житніков засудив обвинувачених до термінів від 11 до 20 років позбавлення волі.

За офіційною версією, Нємцова вбили на грунті релігійної ненависті. Слідство вважає організатором і замовником злочину офіцера батальйону "Північ" Руслана Мухудінова, він оголошений в міжнародний розшук.

Родичі Нємцова, його захист і опозиція в цю версію не вірять.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН