США вирішили скоригувати стратегію ядерного стримування на тлі "ескалації ядерних супротивників".

Пентагон наголосив, що "численні ядерні противники кидають виклик безпеці США, їхніх союзників і партнерів", тому знадобилось "коригування" ядерної стратегії, передає Голос Америки.

З аступник помічника міністра оборони з ядерної політики та політики протидії зброї масового знищення Річард Джонсон пояснив, що це робиться для здатності ядерного стримування "у світлі посилення ядерного потенціалу Китаю та Росії та відсутності угод про контроль над ядерними озброєннями".

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Він уточнив, що Міноборони у партнерстві з Нацуправлінням ядерної безпеки вже вжило заходів щодо посилення ядерного стримування та гнучкості, а також для зменшення ризиків.

"Щоб бути готовими до 2030-х років, нам треба модернізувати наші ядерні сили, командування та управління, а також відповідну інфраструктуру. Це дозволить нам бути гнучкими та пристосовуватися до появи нових викликів, загроз, чи змін", – сказав заступник директора зі стратегічної стабільності Об’єднаного штабу Грант Шнайдер.

Ядерна доктрина РФ

19 листопада Путін затвердив нову ядерну доктрину країни. А 20 листопада віддав наказ запустити по Україні балістичну ракету середньої дальності.