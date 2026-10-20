Рубіо цинічно пояснив припинення обміну розвідданими з Україною і захистив Трампа

Він також заявив, що війна в Україні має закінчитися.

Відсутність інформації про пуски російської балістики не повʼязана з тим, що США перестали надавати Україні розвіддані. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, висловивши обурення з приводу таких заяв.

"Я бачив, як хтось, пов’язаний з українським урядом, заявив, що люди в Україні гинуть через те, що США відмовляють їм у наданні інформації. Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда. Це не відповідає дійсності. Щодо того, що були проблеми з ідентифікацією, що, можливо, існували внутрішні труднощі з тим, щоб вони могли отримати надану інформацію, систематизувати її та реагувати на неї – це можливо. Ми це вивчаємо. Але, на наше розуміння, те, що сталося 13-го та 18-го, було технічною проблемою", – сказав Рубіо.

Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп реагує на натяки про те, що він діє з метою навмисно завдати шкоди Україні. Рубіо запевнив, що такі заяви не відповідають дійсності і є несправедливими відносно Трампа.

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Також Рубіо перерахував причини, чому війна в Україні має завершитися.

"Одна з причин, чому ця війна має закінчитися – це те, що гине занадто багато людей. Одна з причин, чому ця війна має закінчитися, полягає в тому, що енергосистема України зазнає руйнувань. Одна з причин, чому ця війна має закінчитися, полягає в тому, що щомісяця 20 000-25 000 росіян гинуть, намагаючись просунутися вглиб України. Усе це – погані речі. Масові загибелі, руйнування, загибель цивільних у Києві", – заявив Рубіо.

Що цьому передувало

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, партнери не повідомили про пуски балістики РФ під час масованого удару в ніч на 19 жовтня. Тоді російські загарбники використали для атаки 16 балістичних ракет.

За даними The New York Times, Трамп намагається схилити президента Володимира Зеленського піти на поступки РФ у переговорах. Натомість він, за даними видання, пропонує Україні фінансову вигоду від домовленостей.

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