Президент країни Клаус Йоханніс заявив, що обговорює це питання зі США та Францією.

Румунія готова прийняти на своїй території більше сил НАТО, ніж дислоковано на сьогодні.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, повідомляє Голос Америки.

Нагадаємо, що 24 січня Міністерство оборони США заявило про приведення близько 8,5 тис. американських військовослужбовців у стан підвищеної бойової готовності, очікуючи наказу про розгортання на східному фланзі НАТО у разі вторгнення Росії до України. Франція також запропонувала направити додаткові війська у разі потреби.

"Я постійно кажу, що ми готові прийняти збільшену присутність союзників на нашій території. Після заяв, зроблених Сполученими Штатами та Францією, ми ведемо обговорення з двома союзниками, щоб визначити конкретні способи реалізації їхньої військової присутності", – сказав Йоханніс.

Він виступив із коментарями після засідання Вищої ради національної оборони Румунії, присвяченого проблемам безпеки на тлі загострення напруженості у відносинах із Росією. Президент наголосив, що дипломатичні переговори є ключем до деескалації.

За словами Йоханніса, Вища рада національної оборони оцінила потенційний вплив конфлікту на бізнес, енергетичний та банківський сектори.

У Румунії, яка є членом НАТО з 2004 року, базуються багатонаціональні сухопутні сили Альянсу чисельністю до 4 тис. осіб. На базах у Румунії та Болгарії також розміщені американські військовослужбовці.

"Цьогорічна криза вкотре доводить, що… зміцнення присутності союзних сил на східному фланзі, зокрема в нашій країні, э дуже важливим. Заходи, які НАТО досі вживало для посилення своєї військової присутності на східному фланзі, є виключно оборонною відповіддю на зростаючі виклики у сфері безпеки у регіоні", – зазначив Йоханніс.

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Посилення НАТО східному фланзі

Як повідомляв УНІАН, 24 січня стало відомо, що країни-члени НАТОнаводять сили в режим бойової готовності та надсилають додаткові кораблі й реактивні винищувачі з метою посилення сил на східному рубежі Альянсу в Європі, оскільки Росія продовжує військове нарощування в Україні та біля її кордонів.

Також у НАТО вивчають можливість створення бойових груп у південно-східній частині Альянсу, зокрема у Болгарії, Румунії та Туреччині.

26 січня шість американських винищувачів F-15 прибули на авіабазу в Естонії, де вони пробудуть півтора тижні у рамках зміцнення східного флангу НАТО на тлі загострення напруженості у відносинах із Росією. Естонія, Латвія та Литва не використовують винищувачі та покладаються на допомогу НАТО для захисту свого повітряного простору.

Раніше Альянс оголосив, що Данія 27 січня відправить чотири винищувачі F-16 на литовську авіабазу в Шяуляї.

Іспанія відправляє кораблі на допомогу ВМС інших країн НАТО та розглядає можливість направлення реактивних винищувачів до Болгарії.

Франція висловила готовність направити сили до Румунії під командуванням НАТО.

Нідерланди з квітня направлять два літаки-винищувачі F-35 до Болгарії, а також приводять у режим готовності корабель та сухопутні підрозділи для Сил реагування НАТО.

У свою чергу США заявили, що розглядають питання посилення своєї військової присутності у східній частині Альянсу.