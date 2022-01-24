Країни-члени Альянсу переводять сили в бойову готовність.

Північноатлантичний альянс вирішив посилити свою присутність у країнах Східної Європи. Причиною такого рішення стало нарощування військ Російської Федерації на кордоні з Україною.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Країни-члени Альянсу переводять сили в бойову готовність, у зв'язку з цим в Східну Європу перекидають додаткові кораблі та винищувачі. Наприклад, Данія направить фрегат в Балтійське море і чотири винищувачі F-16 в Литву. У свою чергу іспанські кораблі приєднаються до сил НАТО, а також вирішується питання посилання винищувачів до Болгарії, куди Нідерланди у квітні відправлять два винищувачі F-35. Також нідерландський корабель та наземні підрозділи зміцнять резерв сил реагування Альянсу.

При цьому Франція готова направити війська до Румунії. Водночас США розглядають можливість збільшення військової присутності на східному фланзі.

"Я вітаю союзників, які надають додаткові сили в НАТО. НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Північноатлантичного союзу. Ми завжди будемо реагувати на будь-яке погіршення нашого середовища безпеки, в тому числі шляхом зміцнення нашої колективної оборони", - зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Зазначено, що всі заходи спрямовані на зміцнення союзників у зв'язку з нарощуванням російських військ на кордонах України.

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Восени 2021 року в ЗМІ почала з'являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових і техніки до кордону з Україною.

Україна, США і ряд інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення і зажадала від штатів і НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

В Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першої з декількох партій пакету допомоги безпеці, нещодавно прийнятої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

Слідом за США працівників свого посольства відкликає і Великобританія через можливе вторгнення РФ.

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