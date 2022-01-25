Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує перекидати військові сили в Україну.
Про це він сказав в інтерв’ю CNN, коментуючи відповідь НАТО на "гарантії безпеки" Кремля.
"НАТО не розміщуватиме бойові підрозділи в Україні", - підтвердив Столтенберг.
За його словами, письмову відповідь НАТО дасть цього тижня. Альянс готовий обговорювати з Росією контроль над озброєнням, прозорість військових дій та інші питання безпеки у ЄС, "проте не готові іти на компроміс з основних принципів".
"Ми допрацьовуємо пропозиції, письмовий документ, який ми відправимо їм (росіянам – УНІАН) пізніше цього тижня. Ми будемо робити це паралельно зі США", - цитує слова Столтенберга журналістка Наташа Бертранд у Twitter.
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