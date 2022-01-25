Письмову відповідь на "гарантії безпеки" РФ НАТО дасть цього тижня, відповів генсек.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує перекидати військові сили в Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, коментуючи відповідь НАТО на "гарантії безпеки" Кремля.

"НАТО не розміщуватиме бойові підрозділи в Україні", - підтвердив Столтенберг.

За його словами, письмову відповідь НАТО дасть цього тижня. Альянс готовий обговорювати з Росією контроль над озброєнням, прозорість військових дій та інші питання безпеки у ЄС, "проте не готові іти на компроміс з основних принципів".

"Ми допрацьовуємо пропозиції, письмовий документ, який ми відправимо їм (росіянам – УНІАН) пізніше цього тижня. Ми будемо робити це паралельно зі США", - цитує слова Столтенберга журналістка Наташа Бертранд у Twitter.

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