Прем'єр країни зазначив, що перевагами Румунії є безпека, географічна близькість, морське, річкове, залізничне та автодорожнє сполучення.

Румунія має намір зіграти ключову роль у відновленні України після завершення війни з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Чолаку зазначив, що в цьому контексті перевагами Румунії є безпека, географічна близькість, морське, річкове, залізничне та автодорожнє сполучення. Такі можливості можуть зацікавити американські компанії, які захочуть брати участь у відновленні України.

Прем'єр Румунії також підкреслив, що його країна буде продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, до остаточної перемоги над Росією.

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У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен подякував румунському прем'єру за допомогу Україні та за співпрацю на Чорному морі, зокрема оцінивши участь Румунії в українському агроекспорті, який важливий не тільки для української економіки, а й для людей у всьому світі.

"Наші країни також тісно співпрацюють в цивільних питаннях, ми будемо дуже тісно співпрацювати в майбутньому, і наслідки будуть помітні в досягнутому прогресі", - сказав Блінкен.

У Румунії працюватиме центр підготовки ЗСУ на F-16

10 жовтня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Бухареста заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

А вже 7 листопада до Румунії для проведення таких же навчань прилетіли перші винищувачі F-16 для України.

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