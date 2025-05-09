НАТО прагне узгодити нові цілі на саміті лідерів альянсу, включно з Трампом, у Гаазі 24-25 червня.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував членам альянсу досягти більш високих показників витрат на оборону до 2032 року. Про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф.

Агентство Reuters повідомило, що Рютте запропонував членам НАТО збільшити витрати на оборону до 3,5% від їхнього ВВП і ще на 1,5% на ширші статті, пов'язані з безпекою, щоб задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа щодо досягнення цільового показника в 5%.

Схоф підтвердив ці цифри, які являють собою значне збільшення порівняно з поточною метою НАТО витрачати 2% ВВП на оборону.

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Зазначається, що НАТО прагне узгодити нові цілі на саміті лідерів альянсу, включно з Трампом, у Гаазі 24-25 червня.

"Рютте надіслав усім членам НАТО лист, у якому повідомив, що очікує, що зобов'язання на саміті НАТО становитиме 3,5% на жорсткі військові видатки, яких має бути досягнуто у 2032 році, та 1,5% на супутні видатки, як-от інфраструктура, кібербезпека тощо, яких також має бути досягнуто до 2032 року", - заявив Схооф.

Він сказав, що уряд Нідерландів, де Рютте довгий час був прем'єр-міністром, продовжить обговорення, щоб визначити свою позицію щодо цієї пропозиції.

За його словами, інші члени НАТО також розглядають запит Рютте і повинні будуть обговорити його зі своїми парламентами.

Витрати країн НАТО на оборону

Двадцять два з 32 членів НАТО досягли поточного цільового показника у 2%. Але лідери по всьому НАТО кажуть, що ця мета більше недостатня, оскільки тепер вони вважають Росію набагато більшою загрозою після її повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Жодна країна НАТО не досягла цільового показника Трампа в 5%. За даними НАТО, США витрачають на оборону близько 3,2% ВВП. Польща витрачає найбільшу частку свого ВВП - понад 4%.

При цьому уряди країн ЄС закликають призупинити ухвалення будь-яких важливих рішень, що пов'язані зі США, серед яких і значні оборонні інвестиції, доки не буде отримано результатів саміту НАТО, що відбудеться наступного місяця в Гаазі.

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