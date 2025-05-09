Такої домовленості ніколи не було серед членів Альянсу.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не обіцяли, що результатом мирної угоди про припинення війни, яку Росія зараз веде проти України, буде фіксація членства України в Альянсі. Водночас, перспектива членства України зберігається на довгостроковий термін. Про це сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Брюсселі.

"Усі в НАТО погодилися з тим, що шлях України в напрямку НАТО буде незворотнім. Але ми ніколи не погоджувалися на те, що членство України в НАТО буде гарантоване в рамках мирної угоди. Про це ніколи не домовлялися. Але, в довгостроковій перспективі Альянс НАТО сказав "так" - що буде ця перспектива членства в НАТО. Це на довгострокову перспективу, а не на мирні переговори, які зараз тривають", - наголосив Рютте.

Зокрема, у німецькому місті Вісбаден розміщується Командування НАТО, яке координує організацію доставлення військової допомоги для України. Також Збройним силам України допомагають з підготовкою військових, а у польському місті Бидгощ розміщується спільний центр, який спільно з українцями аналізує і засвоює уроки війни.

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Своєю чергою, як сказав Мерц, Україна має перспективу вступу до Європейського Союзу.

На його думку, якщо говорити про часові рамки, вступ України в ЄС може відбутися раніше, аніж вступ до НАТО. Зокрема, якщо Україна відповідатиме критеріям вступу в ЄС, її будуть вітати як члена Євросоюзу.

Мерц вважає, що Україна має бути суверенною державою в ухваленні рішень про політичні і військові альянси.

Вступ України в НАТО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2025 року міністр оборони США Піт Гегсет розповів, якою має бути мирна угода між Україною та РФ. За його словами, Сполучені Штати не вірять, що членство України в НАТО буде реалістичним результатом урегулювання шляхом переговорів.

У березні президент України Володимир Зеленський заявив, що зняття теми перспективи членства України в НАТО з переговорного процесу є великим подарунком для Росії.

Вже 22 квітня український лідер відреагував на вимогу РФ до України відмовитися від НАТО. Він зазначив, що у Росії, яка ініціювала повномасштабну війну, треба запитати, від чого вона відмовляється, якщо бажає зафіксувати відмову України від членства в НАТО.

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