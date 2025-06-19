Рютте розпочав кадрові чистки в НАТО, щоб догодити Трампу, - Politico

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте ініціював масштабну реорганізацію альянсу, що передбачає скорочення десятків посад у штаб-квартирі в Брюсселі. Рішення ухвалене на тлі дедалі гучніших заяв президента США Дональда Трампа про можливий вихід Вашингтона з НАТО та закликів до підвищення ефективності роботи організації, пише Politico.
Передбачається, що буде ліквідовано два з восьми міжнародних відділів — зокрема Відділ публічної дипломатії (пресслужба НАТО) та Відділ виконавчого управління (відповідальний за персонал).
Крім того, скасовано посади помічників генерального секретаря, які очолювали відповідні структури.
Десятки працівників втратять роботу, частину з них, імовірно, переведуть на інші посади або знову набиратимуть на контрактній основі.
Ці кроки мають на меті "оптимізувати діяльність" НАТО та підвищити гнучкість у прийнятті рішень. Рютте вже називають "шептуном Трампа" за його здатність впливати на американського президента. Його завдання — переконати США залишатися у структурі НАТО, зберігаючи водночас економічну ефективність.
"Рютте змінює структуру допоміжного персоналу відповідно до своїх пріоритетів: реінвестування в оборону та максимальна ефективність", — зазначив дослідник безпеки Александр Маттелаер.
Очікується, що реформи Рютте стануть важливим аргументом під час саміту НАТО в Гаазі, де обговорюватимуться подальші дії альянсу в умовах глобальної нестабільності — зокрема війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході.
Погрози Трампа щодо виходу з НАТО
Під час свого президентства Дональд Трамп неодноразово критикував союзників по НАТО за недостатні оборонні витрати. Перед своїм переобранням він погрожував виходом США з Альянсу, якщо країни-члени не збільшать фінансування оборони.
У 2024 році Трамп заявив, що не буде захищати держави-члени, які "не платять", і навіть пригрозив: "Я скажу Росії: роби що хочеш".
Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не має жодних сумнівів у відданості США Північноатлантичному альянсу. За його словами, Трамп чітко відповів йому у приватній розмові, що не планує виходити з НАТО.