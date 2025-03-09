Мільярдер підтримав радикальні вимоги трампістів в інтернеті.

США повинні якомога швидше вийти зі складу НАТО. Про це заявив американський олігарх та член уряду США Ілон Маск.

Так, мільярдер прокоментував допис користувача платформи Х, в якому містився заклик "негайно" вийти з НАТО.

"Ми дійсно повинні. Америці немає сенсу платити за захист Європи", – написав Маск у відповідь.

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Довідка УНІАН. Варто зауважити, що 5 стаття статуту НАТО про колективну оборону була застосована лише одного разу в історії - коли Європа стала на захист США. Це відбулося після терактів 11 вересня 2001 вересня, які були розцінені саме як напад на США. Вже наступного дня було офіційно активовано 5 статтю статуту НАТО, на підставі чого європейські союзники США долучилися до американської військової операції проти Талібану в Афганістані.

Зовнішня політика США і Маск

Як писав УНІАН, останнім часом американський олігарх Ілон Маск, який до речі не є уродженцем США, активно втручається у зовнішню політику Америки. Днями він зокрема закликав до негайного виходу США зі складу ООН і НАТО.

Протягом останніх місяців Маск також активно критикував керівників Великої Британії та Німеччини – ключових союзників США в Європі — і хвалив місцевих правих популістів.

В Берліні та Лондоні це цілком очікувано розцінили, як втручання у внутрішні справи цих країн.

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