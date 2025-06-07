Трамп чітко відповів Мерцу, чи готові США вийти з НАТО

Під час зустрічі обох лідерів обговорювались також питання війни в Україні, торговельної політики та майбутнього НАТО.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не має жодних сумнівів у відданості США Північноатлантичному альянсу. Про це він сказав під час виступу на заході Асоціації сімейних підприємців у Берліні після зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом, передає Politico.

"У мене немає жодних сумнівів у відданості американського уряду НАТО", — наголосив Мерц.

За словами канцлера, у ході приватної бесіди він прямо запитав Трампа про можливість виходу країни з альянсу. Мерц сказав:

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"Питання, яке було поставлене, полягало в тому, чи має він якісь плани вийти з НАТО. І на нього було дано чітку відповідь "Ні". Жодних подальших коментарів з цього приводу не було, навіть під час обіду після цього".

Під час зустрічі обговорювались також питання війни в Україні, торговельної політики та майбутнього НАТО. "Ми, звичайно, детально обговорили три великі питання, які нас зараз хвилюють", — зазначив Мерц. Він підкреслив, що Європа має брати на себе більше відповідальності у сфері безпеки.

Нагадаємо, що Трамп неодноразово критикував союзників по НАТО за недостатнє фінансування оборонного сектору, пропонуючи підвищити витрати до 5% ВВП. Очікується, що це стане однією з тем саміту НАТО наприкінці червня.

Наразі США утримують близько 35 000 військовослужбовців у Німеччині, що робить цю країну другим за розміром осередком американської військової присутності у світі. Водночас Мерц зауважив, що така залежність від США вже не є сталою. "Ми довго користувалися американськими гарантіями безпеки. Зараз це змінюється", — резюмував канцлер.

Трамп і НАТО

Під час свого президентства Дональд Трамп неодноразово критикував союзників по НАТО за недостатні оборонні витрати. Перед своїм переобранням він погрожував виходом США з Альянсу, якщо країни-члени не збільшать фінансування оборони.

У 2024 році Трамп заявив, що не буде захищати держави-члени, які "не платять", і навіть пригрозив: "Я скажу Росії: роби що хочеш".

Його риторика спричинила занепокоєння серед європейських лідерів і посилила дискусії про незалежну оборонну політику ЄС.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який впродовж 10 років очолював Альянс, заявив що складним днем під час перебування на його посаді було 12 липня 2018 року, коли тодішній президент США Дональд Трамп розглядав можливість вийти з НАТО.

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