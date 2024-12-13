Генсек НАТО прокоментував ймовірність зменшення американської підтримки України після початку каденції новообраного президента США Дональда Трампа.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив проти публічного обговорення деталей можливої мирної угоди між Україною та Росією для завершення війни.

У коментарі "Голосу Америки" Рютте заявив, що надає перевагу не розкривати деталі того, що могло б стати "сильною угодою" для України.

"Я прийду до цього. Інакше я б зробив (російського президента Володимира) Путіна обізнанішим, ніж ви хотіли б, аби він був. Навіщо зараз ці розмови по телебаченню. Робімо це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємося робити. Тому я трохи вагаюсь відповідати на ваше запитання", - пояснив він.

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Генсек наголосив, що підтримка України з боку багатьох європейських країн є "непорушною". Рютте додав:

"Підтримка України непорушна. З боку моєї країни - Нідерландів. Але також подивіться, що німці вже дали Україні - 28 мільярдів. Також англійці, французи та уся Європа - данці, скандинави. Я повинен згадати кожну країну, Іспанію, кожного союзника у НАТО. Ми всі з вами. Ми хочемо, щоб ви були у сильній позиції, коли дійде до переговорів на ваших умовах".

Також він прокоментував ймовірність зменшення американської підтримки України після початку каденції новообраного президента США Дональда Трампа.

"Ми працюємо з новою адміністрацією США, і я вважаю, що важливо, щоб коли буде угода, вона буде сильною", - заявив Рютте.

Війна в Україні - можливість припинення вогню

Американська телекомпанія NBC News повідомляє з посиланням на свої джерела, що команда обраного президента США Дональда Трампа поки не представила Україні свого плану закінчення війни з Росією, проте проводить з цього приводу активні консультації як з Києвом, так і з адміністрацією нинішнього президента Джо Байдена.

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