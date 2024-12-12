За словами генсека Альянсу, уряди країн-членів повинні робити більше замовлень, а оборонні підрядники - більше ризикувати.

Країни-члени НАТО повинні повернутися до оборонних бюджетів часів Холодної війни, щоб протистояти Росії. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, повідомляє Politico.

Видання зазначає, що ця заява пролунала після повідомлень про те, що НАТО встановить нову ціль щодо витрат у розмірі 3 відсотків ВВП до 2030 року. Поточну обіцянку Альянсу витрачати на оборону щонайменше 2 відсотки ВВП наразі не виконали 8 із 32 країн-членів.

"Це правда, що зараз ми витрачаємо на оборону більше, ніж десять років тому. Але ми все ще витрачаємо набагато менше, ніж під час Холодної війни. Навіть незважаючи на те, що загрози нашій свободі та безпеці такі ж великі - якщо не більші. ... Під час холодної війни європейці витрачали на оборону набагато більше 3 відсотків свого ВВП", - наголосив Рютте.

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За його словами, стрімке зростання витрат Росії на оборону свідчить про те, що Кремль готується до тривалого конфлікту як з Україною, так і з іншими європейськими країнами.

"Надайте нашим галузям великі замовлення та довгострокові контракти, необхідні їм для швидкого виробництва більших та кращих потужностей", - закликав він країни НАТО.

Рютте також звернувся до виробників зброї:

"Наважтеся на інновації та ризикуйте! … Додайте додаткові зміни та нові виробничі лінії! ... Ми не готові до того, що нас чекає через чотири-п'ять років"".

Інші заяви Рютте

Як повідомляв УНІАН, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кількість втрат на війні проти України перевищила 1 мільйон. За його словами, щотижневі втрати обох армій вбитими та пораненими складають понад 10 тисяч солдатів.

Раніше Рютте заявив, що російські ядерні технології, що надходять до КНДР, можуть загрожувати Європі та США. Як сказав очільник Альянсу, "незаконна війна Росії в Україні погрожує нам усім".

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