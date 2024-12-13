За словами джерел видання, Трамп "має твердий намір закінчити війну в Україні в перший день президентства".

Команда обраного президента Дональда Трампа з національної безпеки веде переговори з Білим домом і українськими чиновниками щодо пошуку шляхів припинення війни з Росією, оскільки Трамп має твердий намір домогтися припинення вогню в Україні в перший день свого вступу на посаду. Про це пише NBC News, посилаючись на обізнані джерела.

Як пише NBC, незважаючи на обіцянки Трампа якнайшвидше закінчити війну, залишається неясним, чи зможе він переконати Володимира Путіна припинити бойові дії. Також неясно, чи спілкувалася команда Трампа з урядом Путіна щодо України, і якщо так, то що було передано кожній зі сторін.

Радник Байдена з національної безпеки США Джейк Салліван провів кілька бесід зі своїм наступником Майком Волтцем, якого Трамп призначив на цю посаду. За словами одного з джерел, вони зосередилися на обміні необхідною інформацією, але не обговорювали стратегії припинення війни або забезпечення перемир'я.

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Як зазначають джерела, такі обговорення дозволять команді Трампа не бути застигнутими зненацька будь-якими діями адміністрації Байдена щодо України до інавгурації обраного президента в січні:

"Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб домогтися припинення вогню в перший же день".

Як зазначають джерела, команда Трампа ще не представила Києву будь-якого конкретного мирного плану, проте останні зустрічі та бесіди між Зеленським, Трампом та їхніми радниками "були конструктивними".

"Атмосфера взаємодії між українцями та командою Трампа, включно із Зеленським і самим Трампом, досі була позитивною", - сказало одне з джерел.

NBC зазначає, що Україна та її прихильники у Вашингтоні та Європі побоювалися, що Трамп повернеться до Білого дому з думкою, що Київ є головною перешкодою на шляху до припинення війни. Але зараз його пости "свідчать про те, що він вважає проблемою Путіна, а не Україну".

"Є відчуття, що сам Трамп розуміє, що українці не є перешкодою для миру", - сказав один зі співрозмовників видання.

План Трампа щодо завершення війни в Україні

Трамп раніше заявляв, що питання завершення війни в Україні є його головним пріоритетом, вона важливіша за ситуацію на Близькому Сході.

Також спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог висловив упевненість, що Дональд Трамп є єдиною людиною, яка може зупинити війну в Україні, і за його допомогою війна може завершитися вже в найближчі кілька місяців.

Він також не виключив варіанту, за якого Трамп може запросити Володимира Зеленського та Володимира Путіна до Вашингтона і провести там переговори.

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