Екс-президент Грузії підтвердив свою повагу до лікарів з консиліуму і вирішив продовжити співпрацю з медиками.

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з лікарями.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

"Проблеми комунікації з Михайлом Саакашвілі усунені, через що Саакашвілі припинив крайню форму протесту - відмову від лікування, проведення аналізів, тестів і т.д.", - заявив адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з Саакашвілі в руставській в'язниці.

"Нам була надана можливість поспілкуватися в такій формі, щоб виключити можливість запису розмови між нами службою держбезпеки. Через це Михайло Саакашвілі перестав посилювати свій протест - відмову від лікування, проведення аналізів, моніторингу показників і т. д.", - сказав Садзаглішвілі.

За його словами, Саакашвілі підтвердив свою повагу до лікарів з консиліуму і вирішив продовжити співпрацю з медиками, передає суспільний мовник Грузії.

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Затримання Саакашвілі - що відомо

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня – в день місцевих виборів. 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук – він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

Автор: Денис Прядко