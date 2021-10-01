Михайла Сакашвілі затримали в Грузії /фото УНІАН

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, який повернувся до Грузії, затриманий. Його заарештували місцеві правоохоронці.

Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає 1tv.

"Хочу повідомити громадськості, що заарештований третій президент Грузії, розшукуваний Михайло Саакашвілі", - заявив на брифінгу політик.

За його словами, правоохоронці провели операцію із затримання Саакашвілі на найвищому рівні.

Читайте такожСаакашвілі назвавши факт з біографії Путіна, який зв'язує його зі Сталіним"У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес перебував під повним контролем", - підсумував Гарібашвілі.

Також політик зазначив, що Саакашвілі помістили в пенітенціарну установу.

Саакашвілі в Грузії - що відомо

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь. "Звичайно ж, я, як і сказав, взяв квиток на вечір 2 жовтня, щоб разом з вами бути в Тбілісі та захистити ваше волевиявлення, а також взяти участь у порятунку Грузії", - сказав він.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії та знаходиться в Батумі. 

Читайте такожСаакашвілі озвучив два ймовірних сценарії нападу РФ на УкраїнуУ свою чергу Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що Саакашвілі грузинський кордон не перетинав.

Справи проти Саакашвілі в Грузії

28 липня 2014 Саакашвілі звинуватили в перевищенні повноважень при розгоні акції опозиції в листопаді 2007 року, розгромі телекомпанії "Імеді" і вилученні власності засновника телекомпанії Бадрі Патаркацишвілі.

1 серпня 2014 року Тбіліський міський суд заочно обрав попереднє ув'язнення для Саакашвілі як запобіжний захід.

13 серпня 2014 Саакашвілі пред'явили звинувачення в розтраті бюджетних коштів. 14 серпня його оголосили у внутрішньодержавний, а 31 серпня — в міжнародний розшук. У вересні Головна прокуратура Грузії заарештувала майно сім'ї Саакашвілі і його особисті банківські рахунки. Також у вересні йому пред'явили звинувачення у справі побиття 14 липня 2005 року члена парламенту країни Валерія Гелашвілі.

Наприкінці листопада 2014 року прокуратура країни пред'явила Саакашвілі звинувачення у справі про вбивство співробітника Об'єднаного Банку Грузії Сандро Гіргвліані

17 лютого 2015 року генпрокуратура України відмовилася екстрадувати Саакашвілі та колишнього міністра юстиції Зураба Адеішвілі. 1 серпня 2015 року Інтерпол відмовився оголошувати Саакашвілі в міжнародний розшук.

Читайте також"Перша мета": Саакашвілі назвавши місто, яке має намір захопити Путін в Україні19 липня 2017 року міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що Грузія двічі офіційно зверталася до України з приводу екстрадиції Саакашвілі й двічі отримала офіційну відмову. 5 вересня 2017 року Україна отримала новий запит від Головної прокуратури Грузії про арешт та екстрадицію третього президента Грузії.

3 жовтня 2017 року адвокат Маркіян Галабала повідомив, що Саакашвілі подав прохання про надання йому політичного притулку на Україні. 24 жовтня стало відомо, що Державна міграційна служба України відмовила в статусі біженця через порушення процедури подачі прохання.

5 січня 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем і незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС, винних у вбивстві співробітника Об'єднаного грузинського банку Олександра Гіргвліані, і засудив його до трьох років позбавлення волі. 18 січня президент Грузії Георгій Маргвелашвілі заявив, що не планує помилувати Саакашвілі.

28 червня 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до 6 років позбавлення волі за організацію нападу на Гелашвілі

Автор: Анастасія Горбачова