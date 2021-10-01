Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що правоохоронці знали про прибуття Саакашвілі до Грузії

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, який повернувся до Грузії, затриманий. Його заарештували місцеві правоохоронці.

Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає 1tv.

"Хочу повідомити громадськості, що заарештований третій президент Грузії, розшукуваний Михайло Саакашвілі", - заявив на брифінгу політик.

За його словами, правоохоронці провели операцію із затримання Саакашвілі на найвищому рівні.

Читайте такожСаакашвілі назвавши факт з біографії Путіна, який зв'язує його зі Сталіним"У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес перебував під повним контролем", - підсумував Гарібашвілі.

Також політик зазначив, що Саакашвілі помістили в пенітенціарну установу.

Саакашвілі в Грузії - що відомо

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь. "Звичайно ж, я, як і сказав, взяв квиток на вечір 2 жовтня, щоб разом з вами бути в Тбілісі та захистити ваше волевиявлення, а також взяти участь у порятунку Грузії", - сказав він.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії та знаходиться в Батумі.

Читайте такожСаакашвілі озвучив два ймовірних сценарії нападу РФ на УкраїнуУ свою чергу Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що Саакашвілі грузинський кордон не перетинав.

Справи проти Саакашвілі в Грузії

28 липня 2014 Саакашвілі звинуватили в перевищенні повноважень при розгоні акції опозиції в листопаді 2007 року, розгромі телекомпанії "Імеді" і вилученні власності засновника телекомпанії Бадрі Патаркацишвілі.

1 серпня 2014 року Тбіліський міський суд заочно обрав попереднє ув'язнення для Саакашвілі як запобіжний захід.

13 серпня 2014 Саакашвілі пред'явили звинувачення в розтраті бюджетних коштів. 14 серпня його оголосили у внутрішньодержавний, а 31 серпня — в міжнародний розшук. У вересні Головна прокуратура Грузії заарештувала майно сім'ї Саакашвілі і його особисті банківські рахунки. Також у вересні йому пред'явили звинувачення у справі побиття 14 липня 2005 року члена парламенту країни Валерія Гелашвілі.

Наприкінці листопада 2014 року прокуратура країни пред'явила Саакашвілі звинувачення у справі про вбивство співробітника Об'єднаного Банку Грузії Сандро Гіргвліані

17 лютого 2015 року генпрокуратура України відмовилася екстрадувати Саакашвілі та колишнього міністра юстиції Зураба Адеішвілі. 1 серпня 2015 року Інтерпол відмовився оголошувати Саакашвілі в міжнародний розшук.

Читайте також"Перша мета": Саакашвілі назвавши місто, яке має намір захопити Путін в Україні19 липня 2017 року міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що Грузія двічі офіційно зверталася до України з приводу екстрадиції Саакашвілі й двічі отримала офіційну відмову. 5 вересня 2017 року Україна отримала новий запит від Головної прокуратури Грузії про арешт та екстрадицію третього президента Грузії.

3 жовтня 2017 року адвокат Маркіян Галабала повідомив, що Саакашвілі подав прохання про надання йому політичного притулку на Україні. 24 жовтня стало відомо, що Державна міграційна служба України відмовила в статусі біженця через порушення процедури подачі прохання.

5 січня 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем і незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС, винних у вбивстві співробітника Об'єднаного грузинського банку Олександра Гіргвліані, і засудив його до трьох років позбавлення волі. 18 січня президент Грузії Георгій Маргвелашвілі заявив, що не планує помилувати Саакашвілі.

28 червня 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до 6 років позбавлення волі за організацію нападу на Гелашвілі

Автор: Анастасія Горбачова