Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, який повернувся до Грузії, затриманий. Його заарештували місцеві правоохоронці.
Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає 1tv.
"Хочу повідомити громадськості, що заарештований третій президент Грузії, розшукуваний Михайло Саакашвілі", - заявив на брифінгу політик.
За його словами, правоохоронці провели операцію із затримання Саакашвілі на найвищому рівні.
Читайте такожСаакашвілі назвавши факт з біографії Путіна, який зв'язує його зі Сталіним"У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес перебував під повним контролем", - підсумував Гарібашвілі.
Також політик зазначив, що Саакашвілі помістили в пенітенціарну установу.
Саакашвілі в Грузії - що відомо
Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь. "Звичайно ж, я, як і сказав, взяв квиток на вечір 2 жовтня, щоб разом з вами бути в Тбілісі та захистити ваше волевиявлення, а також взяти участь у порятунку Грузії", - сказав він.
У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.
Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.
1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії та знаходиться в Батумі.
Читайте такожСаакашвілі озвучив два ймовірних сценарії нападу РФ на УкраїнуУ свою чергу Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що Саакашвілі грузинський кордон не перетинав.
Справи проти Саакашвілі в Грузії
28 липня 2014 Саакашвілі звинуватили в перевищенні повноважень при розгоні акції опозиції в листопаді 2007 року, розгромі телекомпанії "Імеді" і вилученні власності засновника телекомпанії Бадрі Патаркацишвілі.
1 серпня 2014 року Тбіліський міський суд заочно обрав попереднє ув'язнення для Саакашвілі як запобіжний захід.
13 серпня 2014 Саакашвілі пред'явили звинувачення в розтраті бюджетних коштів. 14 серпня його оголосили у внутрішньодержавний, а 31 серпня — в міжнародний розшук. У вересні Головна прокуратура Грузії заарештувала майно сім'ї Саакашвілі і його особисті банківські рахунки. Також у вересні йому пред'явили звинувачення у справі побиття 14 липня 2005 року члена парламенту країни Валерія Гелашвілі.
Наприкінці листопада 2014 року прокуратура країни пред'явила Саакашвілі звинувачення у справі про вбивство співробітника Об'єднаного Банку Грузії Сандро Гіргвліані
17 лютого 2015 року генпрокуратура України відмовилася екстрадувати Саакашвілі та колишнього міністра юстиції Зураба Адеішвілі. 1 серпня 2015 року Інтерпол відмовився оголошувати Саакашвілі в міжнародний розшук.
Читайте також"Перша мета": Саакашвілі назвавши місто, яке має намір захопити Путін в Україні19 липня 2017 року міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що Грузія двічі офіційно зверталася до України з приводу екстрадиції Саакашвілі й двічі отримала офіційну відмову. 5 вересня 2017 року Україна отримала новий запит від Головної прокуратури Грузії про арешт та екстрадицію третього президента Грузії.
3 жовтня 2017 року адвокат Маркіян Галабала повідомив, що Саакашвілі подав прохання про надання йому політичного притулку на Україні. 24 жовтня стало відомо, що Державна міграційна служба України відмовила в статусі біженця через порушення процедури подачі прохання.
5 січня 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем і незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС, винних у вбивстві співробітника Об'єднаного грузинського банку Олександра Гіргвліані, і засудив його до трьох років позбавлення волі. 18 січня президент Грузії Георгій Маргвелашвілі заявив, що не планує помилувати Саакашвілі.
28 червня 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до 6 років позбавлення волі за організацію нападу на Гелашвілі