Всі інститути працюватимуть над питанням повернення затриманого в нашу країну, зазначив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що всі профільні інститути працюють над питанням повернення екс-президента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі, якого затримали в Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Трускавці.

"Я як президент України... займаюсь постійно тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які в мене є та які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це також стосується", – зазначив президент.

Читайте такожЗатримання Саакашвілі: в МЗС України розповіли про розмову з представником ГрузіїЗеленський наголосив, що всі інституції працюватимуть над цим питанням.

"Включно з Міністерством закордонних справ, посольством в Грузії та послом Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмов між нашими Кабінетами міністрів, на рівні розмов прем'єрів, ми всі будемо цим займатися", – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії й перебуває в Батумі.

Пізніше стало відомо, що його затримали та помістили в пенітенціарну установу.

Після затримання Саакашвілі заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук – він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський стурбований новинами з Грузії, де затримали Саакашвілі.

2 жовтня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в ОП "дуже розчаровані" діями грузинської влади щодо Саакашвілі.

Автор: Антоніна Доломанжи