Політик втратив свідомість.

Екс-президент Грузії та голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі знепритомнів під час зустрічі з адвокатами.

Про це повідомив його адвокат Бека Басилая, пише Эхо Кавказа.

Відомо, що політик голодує вже 49-й день. Після того як він втратив свідомість, його забрали на ношах.

За словами Басилая, Саакашвілі знаходиться в дуже важкому стані.

Читайте такожОчільник Пентагону висловився про скупчення Путіним сил на кордоні України"Коли він впав, поки принесли носилки, він був у дуже поганому стані. Міша виходив із зустрічі з адвокатами, повинен був піднятися наверх, але коли виходив, впав наповал. Співробітники намагалися відкрити йому очі, потім поклали на носилки. Зараз я не знаю, в якому він стані", – розповів він.

Раніше повідомлялося, що в Грузії створили спеціалізовану комісію лікарів для перевірки стану здоров'я Саакашвілі.

Арешт Саакашвілі в Грузії

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

8 листопада його перевели в тюремну лікарню. Саакашвілі стверджує, що під час переведення до нього застосували силу.

Автор: Людмила Жерновська