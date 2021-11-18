Екс-президент Грузії та голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі знепритомнів під час зустрічі з адвокатами.
Про це повідомив його адвокат Бека Басилая, пише Эхо Кавказа.
Відомо, що політик голодує вже 49-й день. Після того як він втратив свідомість, його забрали на ношах.
За словами Басилая, Саакашвілі знаходиться в дуже важкому стані.
Читайте такожОчільник Пентагону висловився про скупчення Путіним сил на кордоні України"Коли він впав, поки принесли носилки, він був у дуже поганому стані. Міша виходив із зустрічі з адвокатами, повинен був піднятися наверх, але коли виходив, впав наповал. Співробітники намагалися відкрити йому очі, потім поклали на носилки. Зараз я не знаю, в якому він стані", – розповів він.
Раніше повідомлялося, що в Грузії створили спеціалізовану комісію лікарів для перевірки стану здоров'я Саакашвілі.
Арешт Саакашвілі в Грузії
Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.
У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.
8 листопада його перевели в тюремну лікарню. Саакашвілі стверджує, що під час переведення до нього застосували силу.