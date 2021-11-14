За словами Єлизавети Ясько, екс-президенту Грузії викликали реанімобіль.

Стан здоров'я Михайла Саакашвілі серйозно погіршився.

Про це ввечері 13 листопада повідомила депутатка Верховної ради України Єлизавета Ясько, яка називає себе громадянською дружиною колишнього президента Грузії.

"Терміново! Буквально тільки що стан Михайла Саакашвілі серйозно погіршився. Він не зміг встати з ліжка. Зараз його повинні евакуювати до реанімації! Але куди??? У жахливій в'язниці без медичного обладнання в Глдані. Пригнали реанімобіль до в'язниці", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Ясько також навела слова лікаря Саакашвілі, Ніколоза Кіпшидзе:

"Час спливає, друзі. Чудес не буває. Нашому президенту з кожним днем ​​стає все гірше. Рішенням буде його смерть, іншого в медицині немає".

Затримання Саакашвілі у Грузії

Читайте такожУ Грузії показали відео, на якому Саакашвілі приймає їжу (відео)Михайла Саакашвілі, який є громадянином України, затримали у Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах. Одразу після затримання політик оголосив голодування.

Прем'єр Грузії заявив, що не бачить необхідності в допуску до Саакашвілі українських лікарів.

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Автор: Катерина Комолова