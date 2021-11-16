Міхеїл Саакашвілі голодує у грузинській в’язниці вже 47 день поспіль.

У Грузії створено спеціальну комісію лікарів для перевірки стану здоров'я громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, який голодує у в’язниці вже 47 день поспіль.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова за підсумками зустрічі з народним захисником Грузії Ніно Ломджарією.

"Народний захисник Грузії повідомила про створення спеціалізованої комісії висококваліфікованих лікарів різних профілів, які одержали від неї доручення на відвідування медзакладу в’язниці № 18. Сьогодні вони розпочнуть перевірку стану здоров’я Міхеїла, надання йому належного лікування, вивчать можливості медзакладу щодо забезпечення здоров’я голодуючих", - написала Денісова.

Як зазначила омбудсмен, вже завтра можна очікувати на перші висновки лікарів.

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Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

8 листопада його перевели в тюремну лікарню.

16 листопада Денісовій не дозволили відвідати Саакашвілі в тюремній лікарні. У Мін'юсті Грузії пояснили такі дії тим, що зараз до нього допускаються лише ті візитери, які передбачені кодексом Грузії "про взяття під варту".

Автор: Віталій Саєнко