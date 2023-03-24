Юрист політика теж дотримується такої позиції.

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі припустив, що його отруїли російські агенти.

Як повідомив Саакашвілі у коментарі Politico, після його арешту російські агенти "впровадилися у грузинські служби безпеки" та організували отруєння. При цьому він не уточнив, на чому ґрунтується це припущення.

"В установі, в якій я перебуваю, основні рішення про лікування приймають служби безпеки, а не лікарі - вони призначають весь медперсонал", - заявив Саакашвілі.

Адвокат Саакашвілі Массімо Д'Анджело розповів виданню, що у їжу політику, ймовірно, підмішували невеликі дози отрути. Такі методи схожі на "повільні та болісниі методи Кремля, коли йдеться про усунення політичних в'язнів", зазначив юрист.

Стан Саакашвілі

Стан Саакашвілі важкий. Напередодні в ЗМІ з'явилися моторошні кадри з дуже схудлим політиком, його організм не сприймає їжу. Саакашвілі і його рідні наполягають на лікуванні за кордоном, але грузинська влада на це не погоджується, заявляючи про "симуляції".

Опозиційний телеканал Mtavari повідомляв, що родина Саакашвілі сподівається на допуск до нього польських лікарів. Від дипломатичних джерел у ЄС неофіційно надходила інформація, ніби Тбілісі погодився, але дата візиту не визначена.

Клініка, в якій вже декілька місяців лікується ув’язнений грузинський екс-президент і громадянин України Михеїл Саакашвілі, сумнівається у доцільності його подальшого перебування там.

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