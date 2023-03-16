Полякам дозволили оглянути пацієнта в Грузії, про його вивезення на лікування до Польщі не йдеться.

Грузинська влада дала добро на огляд екс-президента країни Михайла Саакашвілі групою польських лікарів. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Польська медична бригада отримала доступ до Саакашвілі", - написав він, посилаючись на неназваних чиновників ЄС.

Джозвяк уточнив, що мова не йде про відправку пацієнта до Польщі, польські лікарі оглянуть його в Грузії. Однак дата, коли польська делегація медиків відправиться в цю країну, поки не відома.

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Стан здоров'я Саакашвілі

Після голодування восени 2021 року, коли Саакашвілі протестував проти свого затримання грузинськими правоохоронцями, у нього почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Через рік адвокати екс-президента заявили, що він, ймовірно, був отруєний у в'язниці.

Україна, Польща та інші країни Європи неодноразово закликали грузинську владу відпустити Саакашвілі на лікування, але не зустріли розуміння в Тбілісі. На початку лютого польський прем'єр заявив, що він "боїться найгіршого" у зв'язку з поганим станом Саакашвілі.

Днями британським журналістам вдалося письмово поспілкуватися з екс-президентом Грузії. Він заявив, що страждає від болю в кістках, втратив багато ваги і йому загрожує поліорганна недостатність.

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