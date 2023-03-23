Там пояснили це тим, що екс-президент відмовляється від основного курсу лікування і репутаційними втратами.

Клініка, в якій вже декілька місяців лікується ув’язнений грузинський екс-президент і громадянин України Михеїл Саакашвілі, сумнівається у доцільності його подальшого перебування там.

Як повідомляє видання "Новости-Грузия", медзаклад звернеться з цим питанням до пенітенціарної служби країни. У клініці заявили, що Саакашвілі частково погоджується на лікування. Йому роблять те, що могли б робити й в інших лікарнях.

"З жовтня 2022 року пацієнт відмовляється від призначеного курсу лікування", - пояснили у клініці і додали, що не хочуть "зазнавати репутаційних втрат" через зазначену ситуацію.

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Адвокат Саакашвілі, коментуючи наміри клініки, заявив, що якщо Саакашвілі повернеться у в’язницю, це буде "смертним вироком".

Стан Саакашвілі

Стан Саакашвілі зараз важкий. За даними його рідних він сильно схуд і його організм не сприймає їжу. Сам Саакашвілі і його рідні наполягають на лікуванні за кордоном. Грузинська влада на це не погоджується і вважає, що Михеїл Саакашвілі "займається симуляцією", щоб його звільнили.

Опозиційний телеканал Mtavari повідомляв, що родина Саакашвілі сподівається на допуск до нього польських лікарів. Від дипломатичних джерел у ЄС неофіційно надходила інформація, ніби Тбілісі погодився, але дата візиту не визначена.

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