За її словами, ця заява спрямована проти протестуючих.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала інформацію про те, що грузинські добровольці можуть повернутися до країни, провокацією.

Як передає Radio Tavisupleba, під час брифінгу вона закликала підтримати протестуючих та захистити їх від провокацій. Політик зазначила, що серед мітингувальників можуть перебувати представники Служби державної безпеки країни.

За словами Зурабішвілі, чутки про те, що військовослужбовці, які зараз захищають Україну, можуть долучитися до протестів, неправдиві.

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"Це теж провокація, спрямована проти цього протесту".

Протести у Грузії

Нагадаємо, раніше партія "Грузинська мрія" оголосила про свою перемогу на парламентських виборах. Ці результати не визнали як опозиція, так і Євросоюз.

Нещодавно правляча партія повідомила, що відмовляється від переговорів щодо вступу Грузії у Європейський Союз до 2028 року. Ця заява запустила нову хвилю протестів.

Сьогодні у військовому комітеті "Кавказького Союзу" заявили, що деякі добровольці, які зараз воюють проти російської окупаційної армії в Україні, готові повернутися до Грузії.

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