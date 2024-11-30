Грузія занурюється у гостру політичну кризу, в якій різні гілки влади не визнають одне одну, а на вулицях багатотисячні протести.

Політична криза в Грузії різко загострилася. Президентка Саломе Зурабішвілі відмовилася скласти повноваження, коли в середині грудня сплине час її каденції. Відповідну заяву поширила президентська прес-служба.

"Була досягнута національна згода з головного питання – ніхто не може відібрати незалежність Грузії, ніхто не може повернути Грузію Росії, ніхто не може відібрати у Грузії волю і європейське майбутнє. Цей національний консенсус мав місце скрізь, де це було можливо, і щохвилини видно, що національна згода стає все сильнішою і міцнішою", – заявила вона.

За словами Зурабішвілі, окрім вищеописаного "національного консенсусу" єдиною легітимною інституцією в країні залишається інститут президента.

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"Немає легітимного парламенту, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента; Тому інавгурації не може бути, і мій мандат триває, доки не буде законно обрано парламент, який законно обере когось замість мене", – заявила президентка.

Зурабішвілі пообіцяла стати центром, навколо якого гуртуватиметься суспільство і політичні партії, аби "зробити цю роботу" – провести нові парламентські вибори. За її словами, завтра має відбутися зустріч, присвячена вирішенню цього питання.

Варто зауважити, що за новою конституціє Грузії 2017 року президента має обирати не народ, а спеціальна колегія виборників, яка складається на половину з депутатів парламенту, а нап половину - з представників регіонів. Причому Саломе Зурабішвілі була останнім президентом, обраним за старою системою всенародного голосування.

Тим часом прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни не допустить "сценарію українського Майдану", пише портал "Новости Грузия".

"На відміну від України 2013 року, Грузія – незалежна держава із сильними інститутами та, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія – це держава і не допустить цього", - заявив Кобахідзе сьогодні на брифінгу.

Прем'єр поклав відповідальність за вуличні сутички на європейських політиків та "агентуру".

"Основна відповідальність за вчорашній насильницький мітинг лежить на відповідних європейських політиках і бюрократах, на місцевій агентурі, п'ятій колоні, яка представлена ​​у вигляді чотирьох політичних партій", - сказав він.

Політична криза в Грузії

Як писав УНІАН, наприкінці жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори, перемогу на яких здобула проросійська партія "Грузинська мрія".

Опозиційні партії та президент країни не визнали результатів голосування, звинувативши уряд у фальсифікаціях.

Народні протести по свіжих слідах швидко вщухли. Однак днями уряд заявив про намір відмовитися від планів європейської інтеграції. Це спричинило нові потужні протести громадян, які вилилися у сутички з поліцією.

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