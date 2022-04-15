Як повідомляється, вартість активів, що знаходяться у власності цих олігархів, становить 10 мільярдів фунтів стерлінгів.

Британія оголосила санкція проти ще двох російських олігархів: Євгена Тененбаума і Давида Давидовича, близьких соратників Романа Абрамовича.

Директор футбольного клубу "Челсі" Юджин Тененбаум і Давид Давидович позбулися доступу до активів на 10 млрд фунтів стерлінгів (13 млрд доларів), повідомляє ВВС.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас заявила, що це найбільше заморожування активів в історії країни. І це при тому, що загальна кількість осіб, які потрапили під санкції Великобританії з лютого, становить 106 осіб.

Тененбаум раніше називав себе одним з найближчих ділових партнерів Абрамовича. Корпоративні документи показують, що 24 лютого він отримав контроль над Evrington Investments Limited, інвестиційною компанією, пов'язаною з Абрамовичем.

"Ми затягуємо храповик путінської військової машини і націлюємося на коло людей, близьких до Кремля", - зазначила трас.

У США приватний літак Gulfstream, що належить Абрамовичу, був фактично зупинений, оскільки Міністерство торгівлі США заявило, що це був один з ряду літаків, що порушують санкції.

Нагадаємо, що цього тижня суд островів Джерсі заморозив активи Романа Абрамовича на суму 5,4 мільярда фунтів стерлінгів.

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