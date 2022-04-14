Також США готують нові зусилля для боротьби з ухиленням Росії від санкцій.

США не мають наміру згодом повертати російським бізнесменам заарештовані активи.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Наша мета не полягає в тому, щоб повертати їх. Наша мета полягає в тому, щоб використовувати їх краще, ніж у такий спосіб", - заявив він.

Салліван також зазначив, що США готують нові зусилля для боротьби з ухиленням Росії від санкцій, пише Reuters.

"Протягом найближчих днів наша увага буде зосереджена на ухиленні... Я думаю, що протягом наступного тижня-двох ми матимемо деякі повідомлення, які визначать цілі, які намагаються сприяти цьому ухиленню як всередині Росії, так і за її межами", - сказав він.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з зухвалістю і небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 4 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої домівки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН станом на 10 квітня внаслідок дій російських окупантів в Україні загинули 1793 мирних жителі.

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