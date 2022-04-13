Суд заморозив активи Абрамовича на $7 мільярдів

Поліція проводить обшуки у власності, пов'язаній з російським мільярдером.

Королівський суд острова Джерсі постановив заморозити активи, пов'язані з російським олігархом Романом Абрамовичем, на суму 7 млрд доларів. Крім того, поліція проводить обшуки у власності, пов'язаній з мільярдером.

Про це повідомляє Reuters.

Російський мільярдер Абрамович потрапив у санкційний список Великої Британії та Європейського Союзу у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Відтоді уряди вживають заходів щодо конфіскації у них яхт та інших предметів розкоші, а також заморожування активів.

У вівторок поліція Джерсі провела обшуки в приміщеннях, пов'язаних з комерційною діяльністю Абрамовича.

"Королівський суд також виніс 12 квітня офіційну постанову про заморожування активів, вартість яких, як вважається, перевищує 7 млрд доларів США, які, як передбачається, пов'язані з паном Абрамовичем і які або розміщені в Джерсі, або належать юридичними особами, зареєстрованими на Джерсі", - йдеться в повідомленні.

Раніше карибська країна Антигуа і Барбуда заявила, що готова допомогти Великобританії заарештувати яхти, що належать Абрамовичу. пов'язані з Абрамовичем суперяхти, загальною вартістю близько 1,2 млрд доларів, також пришвартовані на південному заході Туреччини.

До запровадження санкцій Абрамович намагався продати футбольний клуб "Челсі", але британський уряд зупинив цей процес.