Суд заморозив активи Абрамовича на $7 мільярдів

Королівський суд острова Джерсі постановив заморозити активи, пов'язані з російським олігархом Романом Абрамовичем, на суму 7 млрд доларів. Крім того, поліція проводить обшуки у власності, пов'язаній з мільярдером.
Про це повідомляє Reuters.
Російський мільярдер Абрамович потрапив у санкційний список Великої Британії та Європейського Союзу у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Відтоді уряди вживають заходів щодо конфіскації у них яхт та інших предметів розкоші, а також заморожування активів.
У вівторок поліція Джерсі провела обшуки в приміщеннях, пов'язаних з комерційною діяльністю Абрамовича.
"Королівський суд також виніс 12 квітня офіційну постанову про заморожування активів, вартість яких, як вважається, перевищує 7 млрд доларів США, які, як передбачається, пов'язані з паном Абрамовичем і які або розміщені в Джерсі, або належать юридичними особами, зареєстрованими на Джерсі", - йдеться в повідомленні.
Раніше карибська країна Антигуа і Барбуда заявила, що готова допомогти Великобританії заарештувати яхти, що належать Абрамовичу. пов'язані з Абрамовичем суперяхти, загальною вартістю близько 1,2 млрд доларів, також пришвартовані на південному заході Туреччини.
До запровадження санкцій Абрамович намагався продати футбольний клуб "Челсі", але британський уряд зупинив цей процес.
Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський нібито попросив Джо Байдена не вводити санкції проти Абрамовича, оскільки він може сприяти переговорам про мир між Києвом і Москвою.
Водночас олігарх опинився у скрутному становищі. Він змушений позичати гроші у своїх голлівудських і американських впливових друзів через санкції.