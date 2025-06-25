На саміті Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт БРІКС, який відбудеться наступного тижня в Бразилії. Причиною став ордер на його арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд (МКС). Про це повідомив помічник глави РФ Юрій Ушаков, пише Reuters.

За його словами, Путін візьме участь у саміті БРІКС у Бразилії по відеозв'язку.

"Це пов'язано з певними труднощами в контексті вимог МКС. У зв'язку з цим бразильський уряд не зміг зайняти чітку позицію, яка дозволила б нашому президенту взяти участь у цій зустрічі", - розповів Ушаков журналістам.

Відео дня

Зазначається, що на саміті БРІКС Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Як пише South China Morning Post, захід пропустить і глава Китаю Сі Цзіньпін.

В агентстві нагадали, що МКС видав ордер на арешт Путіна 2023 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Російського диктатора звинуватили у військових злочинах, включно з депортацією сотень дітей з України.

У 2023 році Путін також відмовився відвідувати саміт БРІКС у Південній Африці, додали в агентстві. Проте у 2024 році глава Кремля прибув до Монголії, хоча ця країна є державою-членом МКС.

Нігерія приєдналася до БРІКС у статусі країни-партнера

Раніше в уряді Бразилії повідомили, що Нігерія стала країною-партнером БРІКС. Ця держава є найбільшою в Африці.

У заяві уряду Бразилії йдеться про те, що Нігерія поділяє спільні інтереси з іншими членами БРІКС, а також відіграє активну роль у реформуванні глобального управління.

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