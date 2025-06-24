Видання зазначило, що втрати можуть збільшуватися залежно від того, скільки країн буде залучено до ймовірної війни з РФ.

Наразі Європа стежить за нарощуванням військової потужності Росією під управлінням диктатора Володимира Путіна. Вона намагається боротися із загрозою, яка була б навряд чи правдоподібною ще кілька років тому: війна з Росією.

Як пише видання Bloomberg, РФ штампує артилерійські снаряди, безпілотники та ракети з такою швидкістю, що незабаром перевершить потреби її військ в Україні.

Видання назвало одну з причин, через яку війна між РФ і НАТО не почнеться зараз. "Війна на території НАТО залишається малоймовірною - не в останню чергу тому, що Росія поки що не має можливостей і, ймовірно, не захоче війни на два фронти", - міркують журналісти.

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Зі свого боку генсек НАТО Марк Рютте припустив, що РФ може напасти на члена альянсу впродовж 5 років, що перегукується з прогнозами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і кількох європейських розвідувальних агентств.

Водночас, як зазначило видання, у Данії ще більш жахливий прогноз. Там вважають, що Путін може вступити в локальну війну із сусідньою країною протягом 6 місяців (тут маються на увазі країни Балтії) і становити реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО протягом 2 років.

"Три прибалтійські країни становлять невелику частину європейської економіки, але стратегічно вони мають вирішальне значення... Вони посідають особливе місце в спотвореній історичній уяві Путіна", - зазначає видання.

Bloomberg оцінює, що війна, якщо вона почнеться, може скоротити світовий обсяг виробництва на 1,3% або на $1,5 трлн у перший рік, що майже дорівнює впливу повномасштабного вторгнення в Україну. Втрати будуть набагато більшими, якщо війна перекинеться на інші європейські країни.

Як може розгорнутися війна

Вторгнення може початися з інсценованого інциденту або гібридної атаки. Залізнична лінія Москва-Калінінград, яка проходить через Вільнюс без зупинок, є однією з уразливих точок.

Екс-міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс припустив, що як перший крок Росія могла б сфабрикувати привід для зупинки поїзда Москва-Калінінград у Литві.

Потім Кремль міг би відправити війська під приводом захисту російських громадян, які застрягли, фактично вторгнувшись у Литву. Вона також могла б почати атаки на Естонію і Латвію, розгорнути свій флот, щоб узяти під контроль Балтійське море і ключові острови в ньому, і розірвати сухопутне сполучення країн Балтії з Польщею в Сувалкському коридорі.

Країни Балтії могли б застосувати ст. 5 і почати контратаку на РФ і, можливо, Білорусь. Навіть якщо НАТО не відреагує, принаймні ті країни, які перебувають близько до бойових дій, імовірно, атакували б російські сили, що вторглися, і спрямували б допомогу країнам Балтії, в небезпеці, що вони можуть стати наступною ціллю РФ.

Росія, найімовірніше, відповість на ці атаки ударами по європейських військових базах і критично важливій інфраструктурі, включно з цілями у великих європейських містах.

Втрати будуть значними. Ключові порти будуть закриті, а торгівля в Балтійському морі зупиниться. Ринки впадуть. Обидві сторони, найімовірніше, братимуть участь у гібридних операціях, зокрема проти підводних кабелів та енергетичної інфраструктури.

Журналісти припустили, що Трамп буде бездіяльним. "Замість недвозначної відповіді, на яку чекають союзники, Трамп розмістить на Truth Social заклик до МИРУ, А НЕ ВІЙНИ, або спонукає Європу РОЗМОВИТИСЯ З ВОЛОДИМИРОМ", - з'їджили журналісти.

Вартість для світової економіки

Видання зазначило, що тільки країни Балтії постраждають від 43-відсоткового удару по своїй економіці в перший рік війни, що можна порівняти з падінням виробництва на окупованих Росією територіях України.

Інші європейські країни, які вступлять у війну, включно з Фінляндією, Швецією, Польщею та Німеччиною, отримають менший, але все ж значний удар. Для Євросоюзу загалом вищі витрати на оборону дещо пом'якшують удар від підвищених цін на енергоносії, ринкових потрясінь і руйнування інфраструктури, але ВВП однаково скоротиться на 1,2%, а борг буде спрямований на крутішу висхідну траєкторію.

Економіка Росії зазнає втрати в 1%, оскільки наявні санкції ізолювали її від зовнішнього тиску.

Велика Британія побачить тільки 0,2% удару по ВВП. Ринкові потрясіння знизять ВВП США приблизно на 0,7%, тоді як жорсткіші фінансові умови і вищі ціни на енергоносії знижують ВВП Китаю приблизно на 0,8%.

Війна РФ і НАТО

Тема ймовірної війни Заходу з РФ обговорюється вже давно. І останнім часом Європа почала активно готувати свою армію і озброєння для протистояння російській загрозі.

Тим часом, буквально сьогодні український президент Володимир Зеленський заявив, що РФ може атакувати НАТО в найближчі 5 років.

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