Населення Нігерії складає близько 230 мільйонів осіб, це перше місце в Африці і шосте у світі.

Нігерія приєдналася до БРІКС у статусі країни-партнера. Про це повідомляє уряд Бразилії, яка зараз головує у цьому міждержавному клубі.

"Маючи шосте місце в світі за чисельністю населення — і найбільше в Африці — а також будучи однією з найбільших економік континенту, Нігерія поділяє спільні інтереси з іншими членами БРІКС. Вона відіграє активну роль у зміцненні співробітництва Південь-Південь і в реформуванні глобального управління", – йдеться у заяві уряду Бразилії.

Таким чином, Нігерія стає дев'ятою країною-партнером (не членом!) БРІКС. У цьому статусі вона приєдналася до Білорусі, Болівії, Куби, Казахстану, Малайзії, Таїланду, Уганди та Узбекистану. Зазначається, що категорія країн-партнерів БРІКС була створена на саміті БРІКС в російській Казані, який відбувся у жовтні минулого року.

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Розширення БРІКС: останні новини

Як писав УНІАН, на початку січня в якості країни-члена до БРІКС офіційно приєдналася Індонезія – четверта найбільша країна світу за кількістю населення і одна з найбільших економік регіону Південно-Східної Азії.

Також ми розповідали, що Туреччина теж прагне приєднатися до цього клубу, але її членство блокує Індія. Усе через те, що Анкара має гарні відносини з Пакистаном – головним військовим ворогом Індії.

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