За словами російського правителя, у родинах часто виникають розбіжності, іноді бувають бійки.

Правителя Росії Володимира Путіна не вразила промова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша під час саміту БРІКС, у якій він закликав до миру для сектора Гази та Лівану, а також для України. Про це йдеться у матеріалі Welt.

Видання нагадує, що під час заходу Гутерріш, зокрема, закликав до "справедливого миру, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН".

"Керівника Кремля Володимира Путіна промова генсека ООН не вразила - фактично він висміяв одну заяву. Формулювання Гутерріша про те, що світ може вирішувати проблеми лише разом як "глобальна сім’я", Путін глузливо заперечив. "На жаль, у родинах часто виникають розбіжності, скандали, суперечки за майно. Іноді бувають бійки", - цитує ЗМІ слова Путіна.

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ЗМІ зазначає, що поїздка генсека ООН до Росії супроводжувалася різкою критикою з боку Заходу. Знову і знову наголошувалося, що португалець поїхав до Казані, тоді як раніше на Ліванській конференції в Парижі його зв'язували лише по відео. Він також був відсутній на мирній конференції для України в Швейцарії у червні.

"Офіс генсека ООН відповів на звинувачення, заявивши, що генсек ООН також відвідував зустрічі БРІКС у минулому. Організація настільки важлива на міжнародному рівні, що нею не можна нехтувати. Також необхідно повторити вимоги справедливого миру для України в Росії", - йдеться у статті.

Саміт БРІКС у Казані

Генсек ООН Антоніу Гутерріш виступив перед Путіним під час саміту БРІКС у російській Казані. Він, зокрема, закликав до миру в Україні "відповідно до Статуту ООН".

Пізніше БРІКС оприлюднив заяву щодо України. Країни БРІКС так і не стали на бік Росії у її агресії проти України.

В МЗС України заявили, що підсумкова декларація саміту БРІКС засвідчила фіаско Росії у спробах перетягнути учасників групи на свій бік у питаннях війни в Україні.

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