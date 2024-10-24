Сьогодні проходить другий день саміту БРІКС в Казані.

Під час свого візиту на саміт БРІКС у Росії генсек ООН Антоніу Гутерріш виступив із промовою, в якій закликав до миру в Україні "відповідно до Статуту ООН". Текст промови публікує пресслужба ООН.

"Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї. (...) Усюди ми повинні підтримувати цінності Статуту ООН, верховенство права та принципи суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності всіх держав", – заявив він.

Гутерріш також закликав до миру в конфліктах у Газі, Лівані та Судані.

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Як зазначає Sky News, Гутерріш не відвідував Росію понад два роки, відколи почалася повномасштабна війна в Україні. Тож цей візит викликав критику з боку українських чиновників.

Фархан Хак, представник пресслужби Гутерріша, вважає візит до країни-агресора "стандартною практикою відвідування зустрічей організацій із великою кількістю важливих держав-членів, таких як G7 і G20". Він наголосив, що країни БРІКС представляють "половину населення світу".

Саміт БРІКС в Росії: візит Гутеріша

Як писав УНІАН, Міністерство закордонних справ України розкритикувало генсека ООН Антоніу Гутерріша за візит на саміт БРІКС на запрошення російського диктатора Володимира Путіна. Українських дипломатів особливо обурив той факт, що влітку Гутерріш відмовився приїхати на український Саміт миру у Швейцарії.

Британська газета The Telegraph теж розкритикувала цей візит, вказавши, що своїми діями Гутерріш додає респектабельності російському режиму та остаточно ховає рештки авторитету ООН.

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