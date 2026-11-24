Конгресмени наголосили, що США мають підтримувати своїх союзників.

Двадцять членів Палати представників США закликали американського лідера Дональда Трампа відкликати запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться 14–15 грудня в Маямі. Про це йдеться в заяві прес-служби конгресмена Пета Райана, який є одним з ініціаторів відповідного листа до президента США.

У листі конгресмени закликали відкликати запрошення Путіна на саміт через війну, яку він веде проти України, а також через повідомлення про військову допомогу Росії Ірану. Вони наголосили, що Тегеран може використовувати отримані від РФ супутникові знімки та розвідувальні дані для атак на американських військових.

"Зараз не час для економічного співробітництва чи дискусій з Росією – за винятком обговорення припинення її несправедливої війни", – йдеться у листі.

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Райан також розкритикував зустріч Трампа з Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном 19 листопада на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Він додав, що запрошення глави Кремля на саміт G20 суперечить інтересам американських військовослужбовців.

"23 відважні американці загинули в цій війні в Ірані, і добре задокументовано, що Росія надавала іранцям розвідувальні дані, супутникові знімки та зброю, яка використовувалася проти американських сил. Запрошення Путіна Трампом є не лише зрадою наших військових, а й ще більше заохочує Росію підтримувати наших ворогів і продовжувати свою несправедливу війну в Україні", – йдеться у листі.

Конгресмен Гіл Сіснерос також звинуватив Трампа в підриві національної безпеки США. Він наголосив, що США мають притягнути Москву до відповідальності за підтримку Ірану.

"США повинні стояти на боці наших союзників, а не посилювати їхнього супротивника. Президент повинен відкликати це запрошення та притягнути авторитарний російський режим до відповідальності за його руйнівні дії, які завдають шкоди нашим американським військовослужбовцям", – додав Сіснерос.

Крім того, республіканець Дон Бейкон, який є одним з ініціаторів двопартійного звернення до Трампа, заявив у соцмережі X, що "Путіну в Америці не раді".

Трамп похвалився особливою дружбою з Путіним

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що особисті контакти з лідерами Росії та Китаю є перевагою для Вашингтона. Він підкреслив, що у нього "дуже чудові стосунки" з російським диктатором Володимиром Путіним.

На запитання журналістів, чи вважає Трамп Путіна другом саме для Америки, президент США відповів, що не може говорити від імені всієї країни. Водночас він повторив, що особисто підтримує дуже добрі стосунки з главою Кремля.

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