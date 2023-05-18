Він також провів переговори з американським президентом щодо санкцій проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, не поїде у Хіросіму на саміт G7, який буде проходити з 19 по 21 травня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, пише The Guardian. За його словами, Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів "Великої сімки" в онлайн-форматі. Це станеться у неділю, 21 травня.

Також Кісіда заявив, що провів переговори з президентом США Джо Байденом у Хіросімі. Вони домовилися про продовження санкцій проти Росії та підтримку України.

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Участь Зеленського у саміті G7

Як відомо, 1 січня 2023 року Японія почала головувати у "Великій сімці" промислово розвинених країн серед яких США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія та Німеччина. Цю естафету Токіо отримало від Берліна. Саміт відбуватиметься у травні протягом декількох днів.

В Офісі президента України сьогодні, 18 травня, заявили, що Зеленський може особисто відвідати саміт G7, який розпочнеться 19 травня в японському місті Хіросіма і триватиме до 21 травня. Остаточне рішення ухвалюватиметься в залежності від військової ситуації.

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