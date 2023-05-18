Увага світових лідерів буде зосереджена на співпраці між Пекіном і Москвою, що зміцнюється, і загрозах для Тайваню.

19-21 травня в японському місті Хіросіма пройде саміт лідерів G7. На нього крім країн-членів "сімки" (Японія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Великобританія і США) запрошені також лідери з ЄС, Індії, Індонезії, Південної Кореї, В'єтнаму, Бразилії, Австралії, Коморських островів і Островів Кука. Лідери вже почали прибувати до Японії для зустрічі, зокрема, прибув президент США Джо Байден.

Як пишуть Politico і Bloomberg, під час саміту увагу лідерів буде зосереджено на китайсько-російському партнерстві і формуванні спільної відповіді на загрози, що виходять від Китаю.

"Китай продовжує і активізує свої односторонні спроби змінити статус-кво силою в Східному і Південно-Китайському морях. Китай також збільшує свою військову активність навколо Тайваню. Крім того, Китай і Росія зміцнюють своє військове співробітництво, здійснюють спільні польоти бомбардувальників і спільні військово-морські навчання біля Японії", – заявляв за тиждень до зустрічі міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі.

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Союзники на саміті в Хіросімі не погоджуються щодо загроз з боку Китаю та можливого вторгнення країни на Тайвань. Напруженість викликає питання про те, як далеко варто було б заходити в спробах зупинити потенційну китайську агресію.

Очікується, що ЄС, США, Канада і Японія об'єднаються навколо закликів боротися з використанням Китаєм своєї економічної могутності для залякування невеликих економік, що діють всупереч політичним інтересам Пекіна.

"Цей саміт G7 стане майданчиком, який підходить для обговорення питань безпеки і нашої співпраці в галузі безпеки не тільки в Європі, але і в Індо-Тихоокеанському регіоні", — сказав Politico секретар кабінету прем'єр-міністра Японії Норіюкі Шиката.

В ЄС заявляли про свої наміри конкурувати з Китаєм і зменшувати стратегічну залежність від нього. Водночас президент Франції, що є членом G7, Еммануель Макрон неодноразово закликав НАТО зосередитися тільки на євроатлантичному театрі військових дій і заявляв, що безпека Тайваню не повинна турбувати Європу так само сильно, як турбує США. США роблять ставку принаймні на те, щоб знайти точки дотику з союзниками в питаннях, пов'язаних з Китаєм і загрозами, які він створює.

Зазначимо, Китай і Росії не були запрошені на зустріч лідерів G7. Одночасно з самітом "Великої сімки" за участю китайського лідера Сі Цзіньпіна в Китаї проходить дводенний саміт "Китай-Центральна Азія", на якому будуть присутні лідери Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану. У центрі уваги цього саміту, ймовірно, буде війна, розв'язана Росією проти України.

Ситуація на Тайвані - що потрібно знати

Пекін, який вважає Тайвань своєю провінцією, а не окремою країною, відкрито готується до вторгнення, про що на початку року попередило Центральне розвідувальне управління США. Минулого місяця Китай влаштував військові навчання навколо Тайваню.

На початку травня стало відомо, що США, які заявляли, що будуть захищати Тайвань у разі необхідності, готують пакет озброєння на суму 500 мільйонів доларів за прискореною процедурою - так само, як зброя поставлялася Україні. Всього в рамках бюджету на 2023 рік США санкціонували надання зброї Тайваню на суму до 1 мільярда доларів.

У квітні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступав за те, щоб європейські країни активно брали участь в питаннях, що стосуються Тайваню, оскільки він є важиливим для блоку насамперед в економічному і технологічному плані. Він також закликав європейські Військово-морські сили приєднатися до патрулювання Тайванської протоки.

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