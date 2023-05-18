Все залежить від поточної ситуації на фронті.

Президент Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт G7, який розпочнеться 19 травня в японському місті Хіросіма і триватиме до 21 травня.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква у коментарі Kyodo заявив, що це відбудеться, якщо дозволить ситуація на фронті. Остаточне рішення ухвалюватиметься в залежності від військової ситуації.

Водночас, за його словами, український лідер Зеленський обов’язково візьме участь у саміті G7. Питання лише у тому, в якому форматі це відбудеться.

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Саміт G7 під головуванням Японії

З 1 січня 2023 року Японія почала головувати у "Великій сімці" промислово розвинених країн (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія), перейнявши головування від Німеччини. Саміт відбуватиметься у травні протягом декількох днів.

24 лютого Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Фуміо Кісіда запросив його здійснити візит в Японію і тоді ж очільники держави запросив японського прем'єра відвідати Україну.

Вже у березні Кісіда прибув з неанонсованим візитом до Києва. Тепер питання, чи поїде Зеленський з візитом у відповідь.

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